Textile. Le groupe Erum investit plus de 250 millions de DH dans l’extension de son usine à Tanger

L’inauguration a eu lieu le 11 mai au niveau de la zone industrielle Mghogha, notamment en présence du ministre de l’Industrie, Ryad Mezzour. « Ce nouveau projet industriel reflète la confiance des investisseurs étrangers dans notre pays qui jouit d’une stabilité politique et économique, à la faveur de la clairvoyance de SM le Roi Mohammed VI, et consacre aussi le progrès considérable que connait le Maroc en matière de développement et d’attraction des investissements industriels spécialisés », a souligné le ministre.

Lire aussi | Finance verte. BERD, BAM et le GPBM signent un accord

Il a ajouté que ce projet vient appuyer l’engagement du gouvernement à renforcer la souveraineté industrielle du Royaume et qu’il couvrira les besoins du secteur du textile, et ce par l’adoption de nouvelles techniques et mécanismes avancés qui vont de pair avec la nouvelle génération d’industrie 4.0.

Pour sa part, le directeur général du groupe Erum au Maroc, Carlos Mulero, a indiqué que cette extension traduit la confiance portée par les investisseurs étrangers dans le climat économique très favorable du Maroc. « Avec l’extension de son usine, le groupe vise la croissance de ses clients et du secteur du textile habillement marocain, ainsi que l’exportation vers des pays voisins. Le groupe a investi quelque 253 millions de DH et a assuré la création de 400 nouveaux emplois et 700 emplois directs », a-t-il assuré.

Lire aussi | Paiement digital. Le Crédit Agricole du Maroc avance ses pions