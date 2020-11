UM6P : quatre chercheurs distingués par l’Université de Stanford

Quatre chercheurs de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) figurent dans la liste de 2% des meilleurs scientifiques au monde selon une récente publication du journal scientifique « PLOS Biology ».

Nouvelle distinction internationale pour l’UM6P. Quatre de ses chercheurs ont été choisis pour figurer parmi la liste de 2% des meilleurs scientifiques au monde. Il s’agit de Pr. Mouad Dahbi, Pr. Abdellah Oukarroum, Pr. Houssine Sehaqui et Pr. Mounir El Achaby.

L’analyse a été réalisée par le professeur John P. A. Loannidis de l’Université de Stanford et son équipe, en utilisant la base de données scientifique Scopus Elsevier, basée sur des indicateurs standardisés tels que le nombre de citations et l’indice h (indice ayant pour but de quantifier la productivité scientifique et l’impact d’un scientifique en fonction du niveau de citation de ses publications). À noter que ce classement n’est pas un ranking officiel communiqué par l’Université de Stanford. Il s’agit d’insights résultant d’un travail de recherche effectué par une équipe de l’Université.

Bio des quatre chercheurs

Dr. Mouad Dahbi est professeur associé dans le département de science des matériaux et de nano-ingénierie à l’Université depuis septembre 2017. Il a obtenu un doctorat en 2013 en chimie et électrochimie de l’Université François Rabelais (France) en étudiant le condensateur lithium-ion asymétrique de haute puissance dans les électrolytes non aqueux. Il a ensuite été chercheur postdoctoral à l’Université des sciences de Tokyo (Japon) au sein du groupe du professeur Komaba, de 2013 à 2015. En 2015, Pr. Mouad Dahbi a été promu professeur assistant à l’Université des sciences de Tokyo et professeur assistant de projet à l’Université de Kyoto, Japon Ses recherches actuelles se concentrent sur le développement d’un système de matériaux d’électrodes à haute densité d’énergie pour une technologie efficace de stockage de l’énergie et des batteries à faible coût basées sur les éléments abondants de la croûte terrestre.

Dr. Mounir El Achaby est professeur associé au sein du département de science des matériaux et de nano-ingénierie de l’UM6P depuis janvier 2015. Il a obtenu son doctorat en génie des polymères et physique des matériaux et nanomatériaux en octobre 2012 de la Fondation marocaine pour les sciences avancées, l’innovation et la recherche (MAScIR) en collaboration avec l’Université Mohammed V de Rabat, Maroc. Son travail de doctorat était axé sur le développement de nouveaux matériaux nano composites à base de dérivés du graphène et de polymères thermoplastiques pour des applications avancées. Il a ensuite été chercheur scientifique au MAScIR d’octobre 2012 à décembre 2014, où il a développé divers matériaux nano composites à base de polymères, de bio polymères et de matériaux nanostructurés. De juin à décembre 2016, le Pr. Mounir El Achaby a été professeur invité à l’INRA de Montpellier (France), où il a travaillé sur le développement de matériaux bio-composites structurés pour les applications d’emballage alimentaire. Il est auteur/co-auteur de plus de 65 articles, chapitres de livres, actes et rapports scientifiques et possède 2 brevets.

Dr. Abdallah Oukarroum est professeur associé au programme AgroBioSciences à l’UM6P depuis septembre 2017. Il a effectué une thèse doctorale à l’Université de Genève en Suisse sur l’étude des altérations de l’appareil photosynthétique des plantes soumises à un stress environnemental principalement la sécheresse, la salinité et le stress thermique. Avant de rejoindre l’UM6P, Abdallah Oukarroum a amené des recherches à l’université de Québec à Montréal au Canada sur la physiologie de la bioaccumulation des métaux et des nanoparticules par les microalgues.

Pr. Houssine Sehaqui dispose d’une maîtrise de la FST-Marrakech, un diplôme d’ingénieur en matériaux de l’INPL-Nancy et un doctorat de KTH-Stockholm élu thèse de l’année par l’International Academy of Wood Science (IAWS). Après plusieurs années de recherche à l’EMPA en Suisse, il rejoint le département MSN de l’UM6P en tant que professeur assistant ou il s’intéresse aux bio-nanomatériaux à base de biomasse et de phosphates.