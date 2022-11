Une plateforme numérique pour connecter les entreprises aux opportunités climatiques

Deux avocats israéliens ont lancé une plateforme numérique qui regroupera des informations sur tous les développements et opportunités liés au climat intéressant les milieux d’affaires du Moyen-Orient et d’Afrique. Baptisée Climatech MEA, cette plateforme vise à créer des synergies aux niveaux régional et international, en mettant l’accent sur l’énergie, l’eau et la sécurité alimentaire.

Lire aussi | Des bourses d’études pour les bacheliers marocains résidant au Liban

Sagi Einav a déclaré qu’après 15 ans d’expérience au bureau de contrôleur de l’Etat, il souhaitait passer du statut d’analyste à celui d’acteur dans le domaine du climat, et s’est rendu compte que la meilleure façon de connecter les gens était d’offrir des opportunités économiquement intéressantes. La pandémie de Covid-19 avait mis les gens en contact par ordinateur. « Vous n’avez plus besoin de voyager et vous n’avez pas besoin de signaler qui vous rencontrez sur Zoom », a ajouté Einav.

Sa partenaire Shiri Milo Locker, qui a aidé à construire l’unité environnementale au bureau du contrôleur de l’État, a déclaré : « Un élément clé pour faire des affaires dans le monde arabe est d’établir la confiance avec ceux avec qui vous allez faire des affaires. C’est une façon de créer les liens de confiance et des relations personnelles et même des amitiés. Et de poursuivre : « Nous sommes à un rare moment d’opportunité, avec le coronavirus, la crise climatique, la crise économique régionale, et les fenêtres ouvertes par les accords d’Abraham (accords de normalisation entre Israël, les Emirats Arabes Unis, Bahreïn et le Maroc ) et le plan d’action climatique régional dirigé par Chypre. La constellation est là pour travailler ensemble.

Lire aussi | Transport public. Bank Of Africa déploie sa solution «DabaPay Pro» à Nador et Safi

Parmi les partenaires signés à ce jour figure l’ONUDI, l’agence des Nations-unies chargée de promouvoir et d’accélérer le développement industriel et économique durable. Le site gratuit, en place depuis un mois et actuellement en anglais, sera traduit en arabe et en hébreu. Ses deux fondateurs discutent toujours de la meilleure façon d’attirer davantage de partenaires stratégiques et financiers.