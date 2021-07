Variant Delta. Tout ce que vous devez savoir sur les symptômes

Nouveau variant, nouveaux symptômes ? C’est la question qui taraude l’esprit de millions de personnes depuis l’apparition du variant Delta. Voici tout ce que vous devez savoir sur ses symptômes.

Le variant Delta sème la zizanie depuis plusieurs semaines dans de nombreux pays. D’après les experts, c’est ce variant qui deviendra le plus dominant et engendrera une quatrième vague, très redoutée, d’ici septembre selon plusieurs projections. En France par exemple, il représente déjà 30% des contaminations. Au total, 96 pays sont déjà concernés par cette nouvelle souche plus contagieuse que les précédentes.

Quid des symptômes ? Ils seraient similaires à ceux que l’on connaît déjà avec les autres souches, apprend-t-on. Il s’agit principalement de maux de tête, de congestion nasale, de maux de gorge, de douleurs musculaires, de diarrhée… Toutefois, rtl.fr, qui s’intéresse au sujet dans l’une de ses récentes publications, indique que le symptôme numéro un est le mal de tête, suivi par le mal de gorge, l’écoulement nasal et la fièvre, citant le professeur Tim Spector, qui dirige l’étude des symptômes Zoe Covid au Royaume-Uni.

La même source fait aussi remarquer que la toux, la fièvre et la perte d’odorat étaient les symptômes dominants avant, et qu’ils ont désormais laissé place à de nouveaux signes avant-coureurs, qui font davantage penser à un mauvais rhume.

Force est de noter que le taux de transmission du variant Delta est environ 60 % plus élevé que celui d’Alpha, qui était déjà supérieur de 50 % à celui de la souche originale du coronavirus. C’est aussi ce variant qui a engendré une deuxième vague de contaminations mortelles en Inde (avril et mai 2021), et est aussi devenu le variant dominant au Royaume-Uni.

Autre chose: Les études conduites au Royaume-Uni montrent que les personnes non vaccinées infectées par le variant Delta sont deux fois plus susceptibles d’être hospitalisées que celles qui sont atteintes par le variant Alpha.