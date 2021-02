Voici les 10 secteurs qui ont rapporté le plus de devises au Maroc en 2020

L’Office des changes vient de dévoiler ses données sur les secteurs et activités qui ont permis au Maroc en 2020, en dépit de la crise sanitaire, de capter des devises. Les détails.

Il s’agit des secteurs et activités suivants :

– Automobile 72,7 milliards de DH

– Transferts MRE 67,9 milliards de DH

– Agriculture et agroalimentaire 62,5 milliards DH

– Phosphates et dérivés 50,7 milliards DH

– Tourisme 36,3 milliards DH

– Textile 29,8 milliards DH

– Investissements étrangers 26,3 milliards DH

– Autres industries 21,1 milliards DH

– Aéronautique 12,4 milliards DH

– Électronique électricité 10,3 milliards DH

Par ailleurs, l’Office des changes précise que le flux net des Investissements Directs Étrangers (IDE) a enregistré une légère hausse de 1 % à fin décembre 2020, atteignant 15,54 milliards de DH contre 15,37 milliards de DH un an auparavant. On apprend aussi que le flux net des investissements directs marocains à l’étranger (IDME) a connu une baisse de plus de 5,27 milliards de DH au titre de l’année 2020. Ils ont ainsi atteint près de 7,74 milliards de DH en 2020, soit une baisse de 32,8%, alors que les cessions de ces investissements ont plus que doublé (+1,49 milliards de DH), note-t-on.

