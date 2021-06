Voitures classiques. Le rallye de l’Automobile Club du Maroc dans les starting-blocks

Un rallye touristique de découverte se déroulant du 26 au 27 juin courant et permettant aux équipages présents d’abattre du kilomètre entre Casablanca, Benslimane et Khouribga, tel est le programme concocté par la Fédération Marocaine des Véhicules Anciens (FMVA) dans le cadre du rallye de régularité de l’Automobile Club du Maroc.

C’est un weekend des plus passionnants qui attend les adhérents de la FMVA. Il faut dire que depuis le début de l’année, cette fédération déroule de belle manière sa feuille de route automobile, ponctuée par de nombreux événements et autres manifestations d’envergure. D’aucuns se souviennent que son planning d’activités avait débuté en fin janvier dernier par le Dakhla Grand Prix, un rallye de véhicules classiques dont la vocation première avait consisté à célébrer la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur son Sahara. Un événement qui, par ailleurs, avait mêlé passion de l’automobile, fierté nationale et valeurs patriotiques, avec au final, un succès retentissant.

Lire aussi | Vacances d’été 2021. Les hôteliers ne jouent pas le jeu

Toujours est-il que les adhérents de la FMVA (30 véhicules participants avec pilotes et copilotes) sont de nouveau de sortie pour prendre part du 26 au 27 juin courant à ce rallye de régularité. Une épreuve longue de plus de 330 km entre Casablanca, Benslimane et Khouribga qui se base avant tout sur le respect du code de la route, toute notion de vitesse étant exclue.

Faut-il préciser qu’en amont du rallye, le comité d’organisation a pris soin d’accueillir les participants au siège de l’Automobile Club du Maroc à Casablanca pour y effectuer notamment une distribution de packages et remettre en main-propre le road-book aux équipages, un document indispensable pour la navigation terrestre. Par ailleurs, un briefing axé sur la sécurité de l’épreuve et un stage de formation aux techniques de la régularité et de lecture du road-book a été programmé par le comité d’organisation.

Lire aussi | Voyage à l’étranger. Voici les réponses à vos différentes questions

Outre le plaisir d’arpenter le ruban d’asphalte de Casablanca à Benslimane en passant par Khouribga et de prendre autant de plaisir à mener leurs engins que d’admirer la beauté des paysages du Royaume, les participants prendront part ce dimanche 27 juin au Grand Prix Historique de Benslimane, une épreuve qui se déroulera sur circuit fermé, balisé avec des bottes de paille par l’organisation. Cette manifestation automobile connaîtra son apogée le même jour en fin d’après-midi. C’est d’ailleurs à ce moment que sera consacré le grand vainqueur de ce rallye de régularité.

Afin que cette manifestation puisse se dérouler dans les meilleures conditions, un staff d’organisation composé d’une dizaine de personnes encadrera la caravane ; de même que les associations marocaines représentant les différentes villes du Royaume et la sécurité nationale sont également présentes.