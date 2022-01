Voyage des étrangers résidents au Maroc. L’Office des changes adresse une clarification aux banques

Suite aux nouvelles mesures émises par l’Office des changes et relatives à la libéralisation et à l’assouplissement de la réglementation des changes, Hassan Boulaknadal, Directeur de l’Office, a adressé un courrier au Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM). Le patron de l’Office des Changes entend apporter une clarification sur le régime de détention pour voyage personnel des étrangers résidents au Maroc.

Dans son courrier, Hassan Boulaknadal précise que dans le cadre du régime des dotations pour voyager à l’étranger, l’Instruction Générale des Opérations de Change du 3 janvier 2022 a mis en place une dotation globale pour voyages personnels en faveur des Marocains résidant au Maroc ou à l’étranger. «Pour les étrangers résidents, cette nouvelle Instruction précise que ces derniers peuvent régler librement toute dépense à l’étranger, par débit de leur compte en devise ou en dirhams convertibles alimentés notamment par leurs économies sur revenus, tel que prévu par les dispositions de l’Instruction Générale des Opérations de Change du 3 janvier 2022», précise Hassan Boulaknadal.