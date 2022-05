Wafaâ Khalifi, CEO Deputy – SUEZ Maroc 

Wafaâ Khalifi, Directrice Générale Adjointe de SUEZ Maroc, est une femme doublement heureuse. D’abord parce qu’elle s’occupe d’un sujet qui la passionne mais vaussi parce qu’elle sait relever les défis grâce à ses compétences. Passionnée de l’environnement, elle est une femme fière de contribuer à façonner un environnement durable dès maintenant.

Travailler au sein du Groupe SUEZ lui permet à alfois de concilier entre sa passion et activité dans le monde de l’entreprise. « De nos jours, la préservation de l’environnement est au centre de tous les intérêts et débats. Chez nous à SUEZ Maroc, l’environnement est notre métier de tous les jours, et je suis fière d’œuvrer pour cette noble cause», explique-t-elle.

Lire aussi | Portrait. Kamar Khajjou, Directrice Finances de Maroc Telecom

En effet SUEZ Maroc accompagne ses clients et partenaires dans la mise en place de solutions plus respectueuses de l’environnement, favorisant l’économie circulaire et réduisant l’empreinte carbone. Ainsi, pour Wafaâ Khalifi, qui aime relever les défis, chaque jour apporte son lot de challenges, des challenges toujours différents, toujours excitants. Ses journées, elle les décrit rythmées par ses rencontres avec les clients de différents secteurs d’activité, dans le privé comme dans le public, mais aussi par des visites aux implantations dans différentes villes au Maroc, ce qui évidemment veut dire déplacements fréquents et éloignement de la vie de famille. Au sein du Groupe, elle fait également partie de l’équipe Afrique Proche-Orient, et à ce titre, elle assure quelques missions sur d’autres pays de la région.

Lire aussi | Portrait. Salma Kabbaj, Cofondatrice et CEO d’IMPACT Lab

Mais la Directrice Générale Adjointe de la multinationale française a aussi la fibre sociale et associative. Elle est bénévole dans des associations qui œuvrent pour la protection de l’enfance, une cause très chère à son cœur, et pour l’environnement.

De nature optimiste, Wafaâ Khalifi estime que d’un côté la femme marocaine a vu et vécu des réformes récentes, des lois qui ont amélioré sa situation et que d’un autre côté, les multinationales, en instaurant des stratégies de diversité avec des objectifs en matière de représentation féminine cadre, haut cadre, dirigeante et administrateur, ont contribué de manière significative à tirer les standards des entreprises, en matière de gestion et d’évolution de la carrière des femmes et leur permettant d’accéder à des postes de responsabilité. A ses yeux, il reste encore beaucoup de choses à faire mais la persévérance, l’implication du législateur, l’engagement des actionnaires et des chefs d’entreprise…sont les clés de la réussite pour des entreprises inclusives.