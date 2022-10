World University Ranking. Les marocaines encore une fois aux abonnés absents

Lire aussi | Classement de Shanghai. Les universités américaines caracolent en tête

Les États-Unis et le Royaume-Uni représentés en force, tant en termes de classement général que de positions les plus élevées. Le Japon et la Chine sont parmi les pays les mieux représentés dans le classement. Pour les françaises, cinq universités figurent dans ce top 200. Il s’agit de Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris (47è), Sorbonne University (90è), Université Paris-Saclay (93è), Institut Polytechnique de Paris (95è) et Paris Cité (114è). Les résultats sont calculés à l’aide de 13 indicateurs de performance sous-jacents à cinq mesures : la recherche, l’enseignement, l’influence de la recherche, les revenus de l’industrie et les perspectives internationales.

La seule université qui représente le monde arabe est la saoudienne King Abdulaziz University, qui pointe à la 190 position. Les marocaines demeurent aux abonnés absents.

Oxford, la meilleure au monde

L’une des universités les plus prestigieuses du Royaume-Uni, Oxford s’est imposée pour la septième année consécutive. C’est la plus ancienne université du Royaume-Uni et l’une des plus connues au monde. Elle compte plus de 20 000 étudiants, avec un nombre à peu près égal d’étudiants de premier cycle et de troisième cycle. L’admission est extrêmement compétitive; en moyenne, l’université reçoit cinq candidatures pour chaque place. L’université emploie du personnel d’un peu moins de 100 pays et les citoyens étrangers représentent environ 40% du corps étudiant et universitaire.

Top 200 universities in the world 2023