Blockchain. Binance Charity et Women in Tech initient des femmes rurales à la technologie￼

Binance Charity et Women in Tech organisent un programme de formation sur la blockchain en faveur de femmes issues de communautés vulnérables du Brésil et d’Afrique. Ainsi, 2 800 femmes bénéficieront gratuitement de cours conçus par les deux organisations afin de les initier à la technologie.

Blockchain. Binance Charity et Women in Tech lancent des cours gratuits pour les femmes des communautés rurales .

Binance Charity, la branche philanthropique du fournisseur d’infrastructures de crypto-monnaie et de blockchain Binance, ambitionne d’offrir à davantage de femmes des opportunités de carrière sur la blockchain.

Cette initiative intervient après que Binance ait constaté que l’écart entre les sexes dans la technologie s’est creusé au cours des quatre dernières décennies, avec seulement une femme sur cinq travaillant dans l’industrie aujourd’hui. Et ce, en dépit de la croissance de la taille du marché mondial de la blockchain, qui devrait passer de 2,93 milliards de dollars en 2021 à environ 200 milliards de dollars d’ici 2028.

Lire aussi | Blockchain et NFT. Les technologies du nouveau monde numérique expliquées par Reda Hachimy

Pour sa part, Women in Tech, en tant qu’organisation internationale à but non lucratif, cherche activement à combler cet écart. Avec Binance, l’ambition de l’organisation est d’offrir à davantage de femmes des opportunités de carrière sur la blockchain.

Binance Charity a fait un don officiel de 250 000 BUSD pour financer un projet pilote de six mois visant à donner aux femmes les connaissances et les compétences nécessaires pour prospérer dans un avenir blockchain et Web3.

« Binance pense que l’avenir de la cryptographie doit être construit par tous, et non par quelques-uns. Nous créons donc des cours certifiés et supprimons les obstacles financiers pour que les femmes, en particulier celles des communautés vulnérables, puissent étudier et se former », commente Helen Hai, vice-présidente de Binance et responsable de Binance Charity.

Lire aussi | Capital-risque.100 millions de dollars pour soutenir la nouvelle blockchain Assembly

« Nous pensons que l’éducation peut vraiment transformer des vies », ajoute Ayumi Moore Aoki, fondatrice et PDG de Women in Tech. « Non seulement elle contribue à la justice sociale, mais plus important encore, l’éducation contribue à la réalisation de son plein potentiel.

« Il enseigne des compétences et des connaissances, favorisant les opportunités d’impact durable. Nous attendons avec impatience notre partenariat avec Binance, rendant l’éducation à la blockchain accessible à tous, en particulier aux femmes et aux filles qui étaient auparavant défavorisées.

Les cours seront offerts en classes de 25 à des jeunes femmes de 15 à 25 ans par des formatrices qualifiées en présentiel, en ligne ou en hybride. Les cours Web3 seront conçus par Binance Academy et adaptés pour répondre au contexte local. Les cours comprendront les fondamentaux de la crypto-monnaie et de la blockchain, de la décentralisation, du Web3 et du Metaverse. Ces cours comprendront des compétences telles que le développement Web, le développement frontal, le développement full-stack et les modules Blockchain. Les premiers cours devraient commencer à Rio de Janeiro, au Brésil, et au Cap, en Afrique du Sud, en octobre prochain.

Lire aussi | L’OCP, la Trade and Development Bank et DLTLEDGERS propulsent le commerce intra-africain via la blockchain

Le programme pilote brésilien aura lieu à Morro dos Prazeres, Rio de Janeiro, pour l’une des premières cohortes de 50 femmes, au cours des cinq mois suivants, 300 autres femmes seront inscrites au programme dans tout le pays.

Le projet pilote en Afrique du Sud aura lieu au Cap au Philippi Village Tech Hub dans le canton de Philipp pour 50 femmes supplémentaires. Au cours des six mois, d’autres programmes seront déployés en Zambie, au Nigeria, au Sénégal, au Maroc, au Burundi, au Kenya, au Ghana et en Côte d’Ivoire.