Capital-investissement. Le français Amethis renforce ses équipes à Casablanca

La Société de capital-investissement aux 850 millions d’euros d’actifs sous gestion via cinq véhicules dispose d’un portefeuille d’une trentaine de sociétés, a connu une année 2022 chargée avec une demi-douzaine d’opérations d’investissement et de sortie. Il n’empêche qu’elle continue de renforcer ses bureaux, notamment celui de Casablanca. Le fonds a annoncé mercredi 12 octobre avoir promus deux nouveaux associés : Adnane Zerhouni et Wilfried Poyet.

Ayant rejoint le groupe en 2018, le premier est basé à Casablanca. Il a récemment dirigé plusieurs investissements dans la région tels que Best Health ou CFG au Maroc, Global Corp en Egypte. Avant de rejoindre Amethis en 2018, Adnane Zerhouni a été Directeur M&A du Groupe Saham à Casablanca (Groupe diversifié panafricain, acteur majeur du secteur des assurances notamment) durant 6 ans, où il a exécuté de nombreuses transactions d’acquisition et de cessions sur le continent africain. Préalablement, il a occupé le poste de banquier d’affaires à Londres pendant près de 7 ans au sein des départements M&A de Deutsche Bank et de Barclays Capital. Ce Marocain est titulaire d’un Master of Science in Management avec une spécialisation économie d’HEC Paris, et détient aussi un Certificate of Continuous Education de la Columbia University de New York. Au bureau de Casablanca, il est de l’identification et de l’analyse d’opportunités, de la direction des équipes en charge de l’exécution des transactions, ainsi que du suivi des investissements en portefeuille. Il concentre ses efforts sur la région MENA essentiellement.

Basé également dans la capitale économique du Royaume compte plusieurs opérations à son actif au Maroc, où il vit depuis plus de seize ans, la dernière en date étant Magriser, pionnier en systèmes d’irrigation dans le Royaume. Une autre dans le secteur de la logistique spécialisée devrait se finaliser dans les prochaines semaines.

Avant de rejoindre Amethis en 2018, Wilfried Poyet a été directeur de la stratégie et de la finance d’un groupe industriel marocain de premier plan durant plus de 5 ans (agro-industrie, immobilier et cimenterie : 60 filiales, chiffre d’affaires de 600 millions d’euros, 4 000 personnes). Préalablement, il a travaillé dans le capital investissement durant 10 ans dont une partie en France (Oseo (BPI) et Odyssée Venture) et une autre au Maroc (Capital Invest et Upline Investments), où il a réalisé plus d’une vingtaine d’opération (amorçage, capital-risque, développement, LBO et retournement), au sein de plusieurs secteurs d’activités : IT, distribution, industrie, transport et services.

Wilfried Poyet est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’ISEN (Lille, France), et d’un Master Spécialisé en finance d’entreprise de l’EM Lyon. Il est de nationalité française et il est installé au Maroc depuis 2006.

Chez Amethis, Wilfried Poyet est notamment chargée du sourcing et de l’analyse d’opportunités, ainsi que de la supervision des due diligences et de la direction des équipes en charge de l’exécution des transactions ainsi que le suivi des investissements en portefeuille.

Pour rappel, Amethis compte désormais plus de 45 collaborateurs, dont 11 associés, répartis dans six bureaux (Paris, Casablanca, Le Caire, Abidjan, Nairobi et Luxembourg).