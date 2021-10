Chari, la startup marocaine qui monte en flèche

Chari.ma poursuit sa belle aventure. La startup, fondée en 2020 par deux jeunes marocains, Sophia Alj et Ismael Belkhayat, est dans une phase d’accélération sans précédent pour une startup marocaine. Elle est d’ores et déjà valorisée à 70 millions de dollars.

L’objectif de cette startup fondée en 2020 est de numériser les magasins de détail informels au Maroc et leur fournir du crédit. techcrunch.com, qui s’intéresse à Chari dans l’une de ses récentes publications, rappelle que la startup a récemment levé un tour de table de 5 millions de dollars pour une valorisation de 70 millions de dollars.

« Chari fonctionne comme une application mobile permettant aux petits détaillants de commander des produits auprès de multinationales FMCG partenaires et de fabricants locaux et de les obtenir en moins de 24 heures. En août, Chari a reçu une nouvelle concurrence lorsque le joueur régional MaxAB qui, après avoir levé 55 millions de dollars, s’est installé dans le pays en acquérant une autre société soutenue par YC, WaystoCap, pour un montant non divulgué », explique le site d’information.

Lire aussi | E-commerce. Marjane lance la « livraison express » en moins d’une heure

De son côté, Chari opère un mouvement stratégique en acquérant aussi, le même mois, Karni.ma. Une plate-forme qui fournit des services de crédit et de comptabilité à environ 40.000 commerçants et qui sert désormais de stratégie à Chari pour fournir des facilités de paiement, souligne le site.

« L’acquisition a permis à Chari de se mesurer à MaxAB dans le pays, car elle fournit plus de commerçants à l’entreprise. L’excellente relation de l’entreprise avec les fournisseurs donne également à Chari un avantage dans l’industrie encore naissante », ajoute techcrunch.com, citant le Ismael Belkhayat.

« Nous avons l’exclusivité sur certains métiers du numérique. Par exemple, P&G travaille exclusivement avec Chari . Donc, au cas où un autre acteur voudrait vendre des produits P&G, il doit soit passer par Chari, soit acheter les marchandises au supermarché », poursuit le PDG de Chari.

Le site explique que Chari détient des contrats de distribution avec ces sociétés FMCG et prélève un pourcentage (10 à 30 %) sur chaque vente qu’elle fait aux propriétaires de magasins, ajoutant que l’entreprise soutenue par YC utilise alors des conditions de paiement adaptées.

« Plus nous grandissons, plus nous avons de financement. La principale raison pour laquelle nous avons levé cet argent est principalement d’être sur le radar des investisseurs et de croître en dehors du Maroc », a assuré Ismael Belkhayat. Techcrunch.com explique aussi que contrairement à son concurrent MaxAB, Chari ne possède pas d’actifs.

« La startup les loue plutôt. Interrogé sur le fait de savoir si Chari adopterait plus tard un modèle à forte inventaire, le PDG a déclaré que c’était peu probable. Il existe de nombreux entrepôts disponibles à la location au Maroc, ce qui permet à l’entreprise de se développer plus rapidement », ajoute-il.

Lire aussi | Marrakech accueillera en novembre le Sommet des entreprises UE-Afrique

« La startup marocaine traite actuellement environ 2,5 millions de dollars par mois. Il a signé 15.000 marchands et augmente de 20% d’un mois à l’autre, mais seulement la moitié d’entre eux utilisent régulièrement la plate-forme. Lorsque Karny est pris en compte, le nombre total de marchands utilisant les produits de Chari s’étend à plus de 50.000 », fait remarquer le site.

Forte de sa dernière levée de fonds auprès de prestigieux investissuers tels que Plug and Play, Venture Capitalist, Orange Digital Ventures, et Y Combinator, un accélérateur de startups basé à San Francisco aux USA, la startup vise désormais un déploiement dans les pays d’Afrique francophone.

« En outre, la société utilisera le financement pour obtenir des licences afin d’offrir d’autres services financiers tels que les envois de fonds, les paiements de factures, la recharge mobile et acheter maintenant, payer plus tard en Tunisie et au Maroc », détaille le site.

Lire aussi | Beaucoup d’entreprises polonaises intéressées par l’investissement au Sahara

« Un élément subtil et impressionnant de cette annonce est que Chari a choisi de divulguer son évaluation, ce que les startups africaines privées font rarement . Et pour une startup d’un pays d’Afrique du Nord qui n’est pas l’Égypte, avec une valorisation aussi élevée, il est facile de comprendre pourquoi les investisseurs sont enthousiasmés par ses perspectives concernant la vente au détail de commerce électronique B2B dans la région MENA. Cela se traduira-t-il par plus d’investissements au Maroc et dans la région du Maghreb ? », s’interroge techcrunch.com.