Chery remporte la plus haute distinction dans le cadre de l’ICQCC en Inde

Pour mémoire, l’ICQCC, qui a vu le jour durant les années 1970, a été lancé conjointement par 13 associations nationales et régionales de normalisation de l’industrie, dont l’Association chinoise pour la qualité, l’Association de productivité de Singapour, l’Alliance japonaise pour la science et la technologie et l’Association coréenne de normalisation.

L’objectif pour les sélectionnés consiste à décrocher dans leur catégorie la récompense suprême de ce concours international, à savoir la médaille d’or. Une quêteobtenue par Chery et ces équipes, et ce, pour la cinquième fois consécutive.

Dans le cadre des échanges internationaux et des compétitions réunissant les entreprises mondiales, l’ICQCC s’est taillé une solide réputation se voulant en quelque sorte les «Olympiades» en matière de la qualité. Un événement phare pour lequel les entreprises sélectionnées par le comité d’organisation ont mis en exergue la gestion de leurs différents projets de création de valeur axés sur la productivité et sur la qualité.

Basée sur le thème «La philosophie de la qualité pour la transformation sociale et économique», cette 46ème édition de l’ICQCC a été organisée par le «Quality Circles Forum of India» (QCFI), membre de l’ICQCC, et a réuni plus de 3 200 délégués de 13 pays membres de l’ICQCC (Chine, États-Unis , Corée du Sud, Inde, Japon…).







L’lnternational Convention on Quality Control Circles (ICQCC) qui se déroulait en Inde a été retransmise également en Chine.

«Réduire la gigue du véhicule dans la phase de développement des modèles», plus exactement, comment diminuer de façon notable le temps de latence notamment en matière de circuits électroniques exploitant des signaux à grande vitesse, telle est la thématique pour laquelle Chery a dévoilé ses travaux et qui lui a valu cette belle distinction.

Le constructeur automobile chinois qui a pris comme base de départ l’expérience de la conduite de l’automobiliste et a étudié dans quelle mesure il était possible d’optimiser ce même système. Son staff d’ingénierie a constamment surmonté les difficultés techniques et a cherché à optimiser le volet qualitatif de sa technologie.

Faut-il souligner que Chery, qui considère la qualité comme un élément déterminant au sein d’une entreprise, a pris l’initiative d’établir un système mondial de gestion s’agissant de la qualité parmi les constructeurs automobiles chinois.

Les résultats de ces recherches ont été publiés en Chine sous la forme d’un document technique de qualité élaboré par le constructeur lui-même, fournissant une référence et une solution pour tout opérateur ayant un problème similaire dans l’industrie automobile.

Chery qui précise aussi que son staff d’ingénierie constitue un maillon essentiel du système de gestion de la qualité. Faut-il souligner que le constructeur automobile chinois, qui a toujours adopté une approche consistant à améliorer l’expérience produit et marketing, n’a eu de cesse de viser la satisfaction des clients.

Rappelons que dans le rapport 2021 «China Vehicle Dependability Study (VDS)» publié par J. D. Power, le Chery Tiggo 2 Pro était en tête de liste des mini SUV chinois, soulignant la très haute qualité des produits de la marque.