Les ventes de Chery à l’export ont dépassé les 200 000 unités à fin octobre

Chery Automobiles a publié récemment ses derniers chiffres s’agissant de son volume de vente global à fin octobre 2021. Dans un contexte économique mondial compliqué, notamment au niveau de l’automobile, au regard de la pandémie et de la problématique liée à la crise des semi-conducteurs, le constructeur automobile est parvenu à maintenir le taux de croissance le plus rapide de l’industrie automobile chinoise, réalisant des ventes cumulées de 739 730 véhicules de janvier à octobre, soit une hausse de 44,3 % par rapport à l’année précédente.

En octobre dernier, Chery a exporté plus de 200 000 véhicules pour la sixième fois cette année avec des ventes totales de 25 049 véhicules, soit une augmentation de 92,7% d’une année à l’autre. De janvier à octobre, le volume cumulé des ventes s’est élevé plus exactement à 212 959 véhicules, en hausse de 145,7% comparé à l’année dernière. Tout en établissant un nouveau record historique, Chery a fermement maintenu sa position de leader à l’exportation parmi les concurrents automobiles chinois de véhicules de tourisme.







Le Chery Tiggo 7 Pro est devenu le SUV chinois le plus populaire en Russie.

Sur le marché russe, que la marque a investi depuis 16 ans, elle a toujours été considérée comme un constructeur automobile à même de proposer des véhicules très compétitifs et accessible financièrement. Selon les données publiées par l’AEB (Association of European Business), les ventes cumulées de la marque de janvier à octobre 2021 ont augmenté de 266% en glissement annuel, se classant au premier rang de toutes les marques automobiles. Dans cette optique, le Tiggo 7 est devenu le modèle chinois le plus populaire en Russie dans le segment des SUV.

Lire aussi | Le Chery Tiggo 2 Pro, en tête de l’étude de fiabilité de J. D. Power

Au Chili, selon les données publiées par l’ANAC (Asociación Nacional Automotive Riz de Chile AG), Chery s’est classée quatrième parmi toutes les marques automobiles les plus vendues en octobre, dépassant des concurrents tels que Toyota, Kia et Volkswagen, avec une croissance de 101,4% comparé à l’année dernière, assortie d’une part de marché de 6,3%. Toujours dans le segment des SUV, la part de marché de la marque chinoise s’agissant de ses ventes a atteint 15,3% en octobre. Par ailleurs, elle a trusté la première marche du podium des meilleures ventes consécutivement pendant dix mois. Il faut souligner aussi que le Tiggo 2 s’est imposé comme étant le modèle de SUV le plus vendu dans le pays.

Selon les données publiées par Fenabrave (Fédération nationale de la distribution de véhicules automobiles) du Brésil, les ventes de Chery en octobre dernier ont augmenté de 127% en glissement annuel. Elles ont dépassé celles de Nissan, se classant en 9ème position dans le top 10 des ventes de véhicules de tourisme, et ce, depuis six mois. De quoi atteindre une part de marché record de 3,97 %. A noter que dans le segment des SUV, le Tiggo 8, le Tiggo 3X (baptisé Tiggo 2 Pro sur certains marchés) et d’autres modèles de la marque ont poursuivi leur trend haussier s’agissant des ventes.







Des propriétaires de la marque Chery tout sourire au Chili.

Avec des ventes cumulées ayant dépassé les 200 000 unités au cours des dix premiers mois de l’année, Chery a non seulement atteint son objectif annuel de vente de véhicules avant la date prévue, mais est également devenu le premier constructeur chinois de véhicules de tourisme à exporter plus de 200 000 véhicules par an.

Lire aussi | L’innovation technologique, le cheval de bataille de Chery en Chine

Force est de constater que Chery, qui a investi d’autres marchés depuis 20 ans, est devenue une référence s’agissant des marques automobiles chinoises parties à la conquête de marchés mondiaux. Jusqu’à présent, le constructeur automobile chinois a généré 9,8 millions d’utilisateurs dans le monde, dont 1,9 million d’étrangers.

Rappelons que Chery est une marque automobile chinoise d’envergure mondiale. Faut-il souligner qu’elle a mis en place une équipe de recherche et développement de plus de 5 500 personnes à travers cinq bases internationales de recherche et développement. Par ailleurs, elle possède la plus puissante force de recherche et développement de moteurs, de transmissions, de châssis et d’autres technologies de base comparées aux marques automobiles chinoises concurrentes.







La Chery Arrizo 6 Pro se vend très bien au Brésil.

Lire aussi | Chery, de nouveau classé parmi les 20 meilleures entreprises chinoises

Chery est également la première entreprise automobile chinoise à exporter des véhicules, des pièces CKD, des moteurs et des technologies et des équipements liés à la fabrication de véhicules dans le monde. Jusqu’à présent, la marque a exporté ses véhicules dans plus de 80 pays et régions, et a mis en place 10 usines et plus de 1 500 concessionnaires et points de services à l’étranger. Avec près de 9,8 millions d’utilisateurs dans le monde, elle se classe au premier rang, et consécutivement durant 18 années, s’agissant du nombre de voitures particulières exportées de Chine.