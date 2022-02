Citroën C4. Une nouveauté qui joue la carte de l’originalité

Elle a fait son apparition en août dernier dans les showrooms de Citroën Maroc, suscitant l’intérêt de quelques clients, jusqu’à se faire un peu plus discrète en fin d’année dernière. Elle, c’est la nouvelle Citroën C4 et sa discrétion était hélas à mettre au crédit de la crise des semi-conducteurs qui affectent toujours l’ensemble des constructeurs, importateurs et autres revendeurs de véhicules neufs (et d’occasion) de par le monde, y compris au Maroc. Equation difficile à résoudre donc que de devoir répondre à une clientèle intéressée par la C4, alors qu’il n’y a pas suffisamment de stocks.

Du nouveau chez Citroën Maroc qui vient fraîchement de lancer de façon officielle la nouvelle Citroën C4. Une berline originale sur bien des plans et qui ne manque pas d’atouts pour séduire.

Qu’à cela ne tienne, Citroën Maroc a réceptionné récemment un volume plus conséquent de ce modèle. De quoi permettre de promouvoir comme il se doit sa nouvelle compacte, ce qui s’est traduit récemment par un lancement officiel de l’engin par le staff de la marque à l’attention de la presse nationale. Une compacte, tel est le segment dans lequel il faudrait cataloguer cette C4… encore que ! Car comme il fallait s’y attendre, Citroën, coutumier du fait, a joué la carte de l’originalité stylistique faisant de l’engin une synthèse entre une berline et un SUV coupé.

Sur le plan du style, la présentation intérieure est beaucoup plus classique, sans réelle fantaisie. En revanche, les matériaux de bonne qualité et les assemblages soignés participent au confort à bord. Côté rangements, il y a de quoi faire avec, notamment, deux boîtes à gants, un petit coffre entre les deux sièges, un rangement pour le smartphone, en plus d’un vide-poche en bas de console. Par contre, le coffre à bagages n’est pas spécialement volumineux avec ses 380 litres de contenance.

A noter que dès l’entrée de gamme (finition Feel), la C4 est plutôt bien lotie en termes d’équipements de confort et de sécurité. On recense notamment la climatisation automatique bizone, le Citroën Connect Radio sur tablette tactile de 10’’, le «Pack Safety» et l’allumage automatique des feux de croisement, l’aide au stationnement arrière…

Disposant dès le deuxième niveau de finition (Shine) des sièges «Advanced Confort», histoire de préserver ses vertèbres et pouvant compter sur ses suspensions à butée hydraulique, la nouvelle C4 offre un confort de conduite très appréciable, gommant de nombreuses irrégularités de la route.

Deux motorisations diesel au choix viennent animer l’engin, à savoir le 1,5 litre Blue HDI décliné en 110 chevaux (associé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports) et en 131 chevaux (épaulé par une boîte automatique à 8 rapports). Disposant de la version diesel la plus puissante, notre version d’essai s’est montrée très plaisante à emmener, particulièrement sur autoroute où le confort de roulement est très appréciable. Si à bas régime, ce bloc se fait un peu entendre dans l’habitacle lors des fortes accélérations, sa sonorité baisse d’un ton à vitesse stabilisée. Les 131 chevaux et 300 Nm de couple favorisent aisément les dépassements avec, en prime, une boîte automatique convaincante et agréable à exploiter.

Avec son style original, son confort de roulement et à sa dotation bien fournie en équipement, la Citroën C4 s’adresse plutôt à une clientèle en quête d’originalité et d’une conduite au quotidien plutôt tranquille. Prix de lancement du modèle dans sa finition d’entrée de gamme « Feel» : 209 900 DH (version BVM 6 de 110 chevaux) et 239 900 DH (version de 131 chevaux associé à la boîte automatique à 8 rapports).