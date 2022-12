Cryptomonnaie. En Afrique, les Marocains sont plus nombreux à en détenir, bien que bannie

Le Maroc et le Nigéria sont les seuls pays du continent, où l’usage des cryptomonnaies est encore banni. Cela n’empêche pourtant pas une croissance des détenteurs de monnaies virtuelles au Maroc, la plus importante en Afrique.

Le Maroc compte, en effet, 1,5 million de détenteurs en 2022, révèle une étude du Policy Center for the New South (PCNS), soit 3,05% de la population marocaine, tandis que dans le reste de l’Afrique, le taux des détenteurs de cryptomonnaies de chaque pays par rapport à sa population est de 1,% seulement. Bien qu’il soit interdit, son usage au Maroc enregistre la croissance la plus importante dans le continent. L’étude précise que les utilisateurs de la monnaie virtuelle sont très majoritairement des jeunes entre 20 et 30 ans. Une enquête récente de Synergia montre que les jeunes de moins de 30 ans représentent plus de 50% des utilisateurs du bitcoin en Afrique, un pourcentage qui peut aller jusqu’à 70% dans le continent le plus jeune de la planète, avec une moyenne d’âge de 19 ans.