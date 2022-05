Le Chery Tiggo 8 passe avec succès le cap 500 000 unités vendues

«Le succès de la série Tiggo 8 peut être attribué à la philosophie de la marque qui consiste à se focaliser sur les utilisateurs de nos modèles et de leur apporter aussi bien de la valeur ajoutée qu’un capital confiance», a déclaré Yin Tongyue dans le cadre d‘une cérémonie festive liée à cette performance enregistrée par le Tiggo 8. Et le président de Chery Automobile d’ajouter : «je crois que ce modèle n’a pas fini de surfer sur la vague du succès».

Il faut dire qu’en tant que produit phare de Chery, le Tiggo 8, depuis son lancement en avril 2018, a suivi la tendance du marché, le géant automobile chinois ayant optimisé et enrichi ce grand SUV pour répondre aux demandes actuelles des différents consommateurs. En vertu de ses qualités, le Tiggo 8 a non seulement réalisé des ventes records de l’ordre de 20 000 unités par mois sur le marché chinois, mais a également connu une réussite exceptionnelle sur de nombreux marchés à l’étranger, dont le Brésil, l’Arabie saoudite et le Chili.

En mars 2022, Chery a vendu 60 273 voitures, soit une croissance annuelle de 14,4 %, un chiffre qui, au premier trimestre, était de 172 155 véhicules, soit une croissance annuelle de 25,9 %. À l’échelon mondial, les chiffres de ventes au premier trimestre pour la série Tiggo 8 ont atteint les 41 066 unités, une croissance en glissement annuel de 14,2 %. Dernier pilier de la série Tiggo 8, la nouvelle déclinaison Tiggo 8 Pro a suscité l’intérêt de la clientèle depuis son lancement récent, compte tenu de son design bien dans l’air du temps, de ses potentialités rehaussées en termes de confort, d’équipements et de performances routières.

En plus d’avoir rencontré l’adhésion de la clientèle, ce véhicule a remporté de nombreux prix et récompenses, notamment en Russie, en Arabie Saoudite et au Koweït. Dans le détail, le Tiggo 8 Pro s’est vu distingué à trois reprises lors d’un seul et même événement, raflant les prix du «SUV chinois le plus populaire», du «SUV le plus technique» et du «SUV compact le plus populaire auprès des médias» pour l’année 2021. En Arabie Saoudite, ce même véhicule a connu une augmentation rapide de ses ventes depuis son lancement en juin dernier et a même remporté le prix du «Meilleur SUV à technologie avancée de 2021».

À l’échelon international, les capacités industrielles de Chery ont permis à la série Tiggo 8 de conquérir de nouveaux clients et à Chery d’augmenter ses parts de marché. Depuis sa création il y a 25 ans, le constructeur automobile chinois a toujours adhéré à l’innovation. Il a par ailleurs mis en place un système complet de développement de technologies et de produits et n’a jamais abandonné ses efforts pour contribuer au rajeunissement de l’industrie automobile chinoise afin qu’elle ait une meilleure visibilité sur la scène mondiale.

En 2021, Chery a enregistré 10 millions d’utilisateurs dans le monde, dont 1 950 000 à l’étranger, et s’est classée n°1 pendant 19 années consécutives dans le segment des voitures particulières sur le marché chinois. Faut-il se souvenir que cette marque automobile a jusqu’à présent remporté le titre de «Top20 des entreprises chinoises de la meilleure image d’outre-mer» pendant cinq années consécutives et a vendu ses véhicules dans plus de 80 pays et régions à travers le globe. De quoi disposer d’une solide réputation pour une marque chinoise devenue au fil du temps très appréciée, notamment par une clientèle de plus en plus intéressée.

À noter également que le géant automobile chinois a su valoriser le volet technologique ainsi que sa profonde compréhension des besoins des consommateurs. Il faut dire que Chery Automobile s’est toujours engagé à répondre aux besoins et à l’expérience des consommateurs, considérant que notamment que la série Tiggo 8 rencontrera davantage du succès auprès d’une clientèle familiale à travers le monde.