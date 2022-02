Maroc. Retour remarqué pour le nouveau Opel Mokka

Jouer la carte de la différenciation pour bien se démarquer de la concurrence, qui plus est, dans un segment comme très concurrencé comme celui des SUV, tel fut le leitmotiv du staff d’ingénierie d’Opel. Et à vrai dire, le résultat semble vraiment à la hauteur. D’abord, sur le plan du style où cette nouvelle génération du Mokka affiche une silhouette très affirmée, reconnaissable entre toutes.

L’engin hérite d’une calandre noire du plus bel effet estampillée du nouveau logo de la marque avec, à ses extrémités, de fins feux à LED. Les flancs très travaillés et la partie arrière joliment crayonnée donnent une belle impression de dynamisme à l’ensemble. Branché, le Mokka l’est dans la mesure où même la version d’entrée de gamme (Edition) peut disposer d’un toit noir, ainsi que des coques des rétroviseurs de la même couleur.

Un intérieur moderne, assorti d’une technologie embarquée complète, tels ont été les autres sujets qui ont été inscrits au cahier des charges relatif à la construction de l’engin. Même s’il mesure 12 cm de moins que son prédécesseur, l’Opel Mokka de nouvelle génération soigne tout de même ses passagers sur le plan du confort, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière, avec une habitabilité appréciable. Le coffre quant à lui affiche un volume de 350 litres, une valeur qui s’inscrit dans la moyenne du marché.

Baptisée «Pure Panel», l’instrumentation du tableau de bord s’articule autour de deux écrans tactiles. Outre leur lisibilité et leur polyvalence d’utilisation, ils ont l’avantage de rendre superflue la multitude de boutons et de commandes permettant d’actionner les équipements de confort et de sécurité. De quoi donner à cet habitacle un cachet moderne. Ce dernier fleure bon la montée en gamme avec l’utilisation de matériaux plus flatteurs en minimisant l’usage des plastiques durs.

Le confort d’assise est très appréciable avec, pour le conducteur, un siège réglable sur six axes de série, et une sellerie mixte disponible dès la version GS Line histoire d’insuffler une ambiance sportive à bord. Au rayon des astuces pratiques, les occupants peuvent recharger par induction leurs smartphones.

À noter, que le Mokka fait réellement le plein d’équipements de sécurité dès la version d’entrée de gamme puisque l’on retrouve de nombreuses aides à la conduite, telles que l’alerte de sous-gonflage des pneumatiques, le frein de parking électrique, le régulateur et limiteur de vitesse, l’aide au stationnement arrière, la caméra de recul panoramique à 180 degrés, le Pack Assistance Conducteur comprenant la reconnaissance des panneaux de signalisation améliorée, l’aide actif au maintien dans la voie, et le système anticollision à basse vitesse avec freinage automatique d’urgence et détection de piétons…

Sous le capot, on retrouve un 1,5 litre de 110 chevaux qui vient animer le Mokka en version diesel. Un bloc aux performances très appréciables, notamment en termes de polyvalence d’utilisation, mais aussi en matière de consommation. En effet, il ne réclame en moyenne que 3,8 l/100 km. À moins de lui préférer le 1,2 litre turbo de 130 chevaux, animé par une boîte de vitesses automatique à huit rapports, et qui se caractérise par un rendement élevé, distillant de bonnes performances dynamiques.

La consommation mixte oscille entre 4,5-4,8 l/100 km. Pour le coup, les ingénieurs de la marque ont apporté au Mokka son lot de modifications techniques au rang desquelles une réduction de la masse (l’engin affichant 120 Kg de moins que son prédécesseur). Ils ont profité également pour améliorer aussi la rigidité de la caisse, permettant à l’engin de se monter réactif, agile et amusant à conduire. Le nouvel Opel Mokka peut être commandé dès maintenant à un tarif attractif, puisque les prix démarrent à 225 000 DH, une tarification très attractive comparée à celle affichée par ses concurrents les plus directs.