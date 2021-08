OMPIC. Un bilan 2020 positif et une feuille de route bien affûtée

Le Conseil d’Administration de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) a tenu sa 31ème réunion, le jeudi 29 juillet dernier, au siège de l’OMPIC à Casablanca, sous la présidence de Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie Verte et Numérique.

Une réunion qui a été consacrée notamment à la présentation des réalisations et l’arrêté des comptes de l’OMPIC au titre de l’exercice 2020 ainsi qu’à l’examen du plan d’action et du budget 2021.

Lors de cette réunion, le ministre a souligné l’importance du rôle joué par l’OMPIC dans la création et le développement des entreprises à travers les services qu’il offre en matière de protection et de valorisation de l’innovation et des actifs immatériels. Moulay Hafid Elalamy qui a également insisté sur la priorité que doit accorder l’Office au renforcement des actions d’accompagnement en faveur des entreprises, startups, investisseurs et porteurs de projet surtout dans le contexte actuel de Covid-19.

S’agissant de l’activité de propriété industrielle et commerciale, malgré une année marquée par la crise sanitaire, les dépôts d’origine marocaine ont affiché une évolution globalement soutenue qui témoigne de la résilience des entreprises marocaines.

Une évolution positive est, en outre, constatée au cours du 1er semestre de 2021 : en matière de protection des brevets d’invention, l’OMPIC a enregistré une augmentation de 9% durant le 1er semestre 2021, avec 1392 demandes reçues. Pour ce qui est des signes distinctifs, 9 360 nouvelles demandes d’enregistrement de marques, dont 6 219 demandes d’origine marocaine (en hausse de 55% par rapport au 1er semestre de 2020).

De même, les dessins et modèles industriels ont connu une évolution de 51% par rapport à la même période de 2020, avec 2 631 designs déposés, dont 79% d’origine marocaine. Les indicateurs relatifs aux intentions de création d’entreprise font état d’une tendance haussière, avec 75 417 noms commerciaux délivrés, en hausse de 62% par rapport au 1er semestre de 2020.

Pour ce qui est des nouvelles immatriculations au registre de commerce, 46 811 entreprises ont été créées, en augmentation de 87% par rapport à la même période de 2020. Le conseil d’administration a également pris note des projets menés par l’Office dans le cadre de sa stratégie de développement digital «e-OMPIC», conçue et mise en œuvre pour renforcer l’accessibilité et la qualité des démarches de protection de la PIC et des services d’information sur les entreprises fournis via les plateformes DirectInfo.ma et DirectOMPIC.ma.

D’autres activités phares menées par l’OMPIC, ont été également présentées dont la mise en œuvre des mesures destinées à la simplification des procédures et des démarches effectuées auprès de l’OMPIC, la mise en place d’un Centre de Relation Client, mais aussi la poursuite du développement des programmes de coopération internationale et particulièrement le renforcement de la coopération sud-sud.

A été dévoilée également la formation en e-learning en matière de propriété industrielle et commerciale via l’Académie Marocaine de la Propriété Intellectuelle et Commerciale (AMAPIC). Enfin, le Conseil a examiné le plan d’action 2021, établi conformément à la feuille de route [email protected] et qui s’articule autour de 5 principales composantes :



-Développement du cadre légal et procédural de protection et d’application des droits de propriété industrielle,

-Digitalisation et simplification des procédures,

-Développement de l’écosystème de l’innovation,

-Promotion de la propriété industrielle et commerciale et relation client,

-Gouvernance.