Services financiers. RCI Finance Maroc devient Mobilize Financial Services

Renault Group poursuit sa feuille de route conformément au plan stratégique «Renaulution» présenté en janvier 2021 par Luca de Meo. Le patron de la firme au losange avait levé le voile sur les ambitions des quatre «business units» du Groupe automobile, à savoir Renault, Dacia, Alpine et Mobilize, une nouvelle marque dédiée aux services de mobilité et d’énergie.

RCI Bank and Services, la marque commerciale qui regroupe l’ensemble des services financiers de Renault Group, hérite désormais de l’appellation Mobilize Financial Services. Un nouveau blason commercial permettant de répondre à tous les usages de mobilité automobile pour les clients des marques de Renault Group, à savoir Renault, Dacia, Alpine et Mobilize. C’est aussi le cas pour RCI Finance Maroc, la captive financière de Renault Group dans le Royaume, qui s’appuie désormais sur cette nouvelle appellation commerciale pour poursuivre, sinon renforcer sa stratégie de développement envers les particuliers et les professionnels pour tous les besoins de mobilité automobile.

«Mobilize porte les ambitions de services de Renault Group, notamment en termes de mobilité. La transition vers le véhicule électrique va accélérer la chaine de valeurs autour de la mobilité et des services», s’est exprimé en guise d’introduction Vincent Hauville lors de son allocution dans le cadre d’une table ronde avec la presse. Comme l’a rappelé le Président directeur général de Mobilize Financial Services (Maroc), la «business unit» Mobilize s’articule autour d’un écosystème complet qui rassemble le meilleur de la technologie, de l’ingénierie, du design, des services, ou encore de la finance, alimentés par l’expertise de Renault Group, mais aussi par ses start-ups et ses différents partenaires.

Et M. Hauville de poursuivre : «Mobilize est bien plus qu’une offre de mobilité. Loin du modèle traditionnel centré sur la possession du véhicule, cette marque promeut un modèle baptisé Vehicle as a Service, à savoir une offre intégrée autour du véhicule, de la technologie et des services».

Comment se positionne RCI Finance Maroc dans ce nouvel écosystème ? «RCI Finance Maroc, au même titre que RCI Bank and Services, a toute la légitimité pour apporter à la marque Mobilize son expertise en termes de financement et de services dans le Royaume, ce qui constitue un engagement stratégique et une volonté d’accélération du Groupe Renault de développer le concept de «Vehicle as a Service», renchérit Vincent Hauville.

Si le déploiement de la marque commerciale Mobilize Financial Services est progressif dans les pays d’implantation du groupe, la raison sociale de RCI Banque SA ne disparait pas ; idem pour celle de RCI Finance Maroc qui reste toujours d’actualité. Par contre, tous les produits et toutes les communications à promouvoir apparaîtront sous le label Mobilize Financial Services.

Pour mémoire, RCI Finance Maroc accompagne depuis 2007 les clients des réseaux commerciaux de Renault et de Dacia dans le Royaume. Une entité qui a toujours proposé des solutions de financement, de services et d’assurances pour répondre à l’ensemble des besoins des clients. Cela s’est traduit notamment par la mise en place d’une pléthore de formules de financement automobile qui ont facilité l’accès à la mobilité, tant pour les particuliers que pour les professionnels.

«Grâce à l’environnement de Mobilize Financial Services, nous irons plus loin pour accompagner ce besoin de la clientèle au Maroc en matière d’accès à la mobilité. Nous avons une vraie connaissance de nos clients, qu’il s’agisse des particuliers, des professionnels, mais aussi de nos concessionnaires, et donc une réelle légitimité à leur apporter des réponses à leurs questions», a précisé Vincent Hauville.

Si Mobilize Financial Services au Maroc planche activement sur plusieurs sujets phares à même de guider sa stratégie de développement à court et à moyen terme, dont ceux relatifs à des solutions de mobilité à la portée tous, au développement pour la clientèle de parcours commerciaux digitaux en ligne, à l’optimisation de la gestion des flottes de véhicules d’entreprises, à l’électrification progressive des marques Renault et Dacia dans le Royaume et aux véhicules connectés, la nouvelle marque que promeut RCI Finance Maroc entend agir stratégiquement sur trois leviers majeurs qui répondent aux attentes de la clientèle.

Selon Vincent Hauville, le premier d’entre eux concerne le marché des professionnels, notamment celui de la location longue durée, qui permettra aux entreprises d’optimiser les coûts d’exploitations de leurs flottes de véhicules. Deuxième axe d’accélération de développement, le marché du véhicule d’occasion pour lequel Mobilize Financial Services au Maroc entend déployer à l’attention de la clientèle des financements et des services adaptés.

Le troisième levier a trait à une optimisation du «one-stop-shopping», un dispositif déjà existant et présent dans toutes les plateformes commerciales des marques Renault et Dacia qui évite au client une multitude de déplacements et de démarches lui permettant d’effectuer une expérience d’achat simple et intégrée. Un dispositif plus étoffé qui comprendra notamment les offres de Mobilize Financial Services au Maroc. De quoi permettre à la clientèle de bénéficier d’une solution de mobilité globale à même de la sécuriser dans l’utilisation quotidienne de son véhicule.