Soutien scolaire à distance. Après la France, PostExo enfin disponible au Maroc

Bonne nouvelle pour les élèves et les étudiants marocains. PostExo , l’application de soutien scolaire d’excellence à distance est aujourd’hui accessible au Maroc. Cette plateforme qui permet à l’élève quel que soit son niveau, d’avoir un contact virtuel en quelques minutes avec un professeur dont la qualification correspond à la matière spécifiée. Au bout de quelques séances avec un professeur, qu’il aura choisi lui-même, il se sent beaucoup plus à l’aise, les lacunes ayant été supprimées.

Après avoir fait ses preuves, particulièrement en France, où elle compte un réseau bien étoffé de professeurs spécialisés en la matière, l’application de soutien scolaire d’excellence à distance poursuit sa conquête des cœurs et des esprits des élèves et de leurs parents. Reconnue pour son efficacité, ses concepteurs lui prédisent une bonne réussite au Maroc, à l’image de son expérience dans l’Hexagone où elle a eu un fort engouement de la part des élèves et étudiants.

Ainsi résolument performante, facile à utiliser et beaucoup plus proche des élèves, l’application PostExo a donc pour finalité, entre autres, de démocratiser le savoir de manière générale et en particulier le soutien scolaire en le mettant à la disposition de tous les budgets. Son fondateur Taoufik Barboucha, un Français d’origine marocain, se dit très confiant. Fort de sa promesse de totale satisfaction des élèves et de leurs parents, son application exclusive offre un meilleur rapport qualité-prix que tout un chacun peut y accéder, l’utiliser, la tester et en compter les avantages. Pas la peine d’y chercher la faille, car cette application, intelligente et très pratique, est bien ficelée et convaincante.

Un simple clic fait surgir votre génie

« Votre professeur particulier en un clic » – l’accroche, simple tout comme la procédure, fait penser au geste d’Aladin faisant appel à son génie, à chaque fois qu’il rencontre une problématique liée à son programme scolaire- l’élève doit prendre en photo son énoncé, le poste avec ses coordonnées, en quelques minutes un professeur l’appelle sur le numéro qu’il aura transmis sur l’application PostExo et ça commence. « L’élève se fait donc contacter, chez lui, par le professeur qu’il faut pour l’aider à s’en sortir, comprendre et assimiler la solution à son problème quelle qu’il soit dans toutes les matières, qu’il aura préalablement détectée et désignée à travers l’application, et cela sans perdre de temps, ni le sien ni celui de ses parents », explique Taoufik Barboucha. Pour les élèves de la mission, PostExo propose des enseignants français. Les autres auront également le choix, mais cela implique bien évidemment un coût un peu plus élevé. (Voir tableaux ci-dessous). Et de signaler que « les tarifs sont répartis dans des fourchettes prenant en compte la durée des cours de soutien scolaire. Plus elle est longue, moins chers seront les prix de l’heure ».

Comptons donc les multiples avantages : En plus de son efficacité qui n’est plus à prouver, opter pour PostExo c’est aussi éviter les déplacements, les séances de soutien scolaire d’excellence à distance étant effectuées chez l’élève, ce qui lui épargne du temps et des frais de déplacement. Par ailleurs, l’élève dispose de la possibilité d’évaluer l’apport de l’enseignant en le notant sur l’application. La note va de 1 à 5 étoiles. L’appréciation de l’élève est prise en considération et est analysée par une équipe pédagogique dédiée. Celle-ci réagit immédiatement en convoquant le professeur, si celui-ci obtient un score en dessous de quatre étoiles. Entre temps, le professeur en question ne sera pas désigné pour une séance de soutien scolaire avant de présenter des arguments valables et présenter des explications aux responsables de PostExo. Plus impressionnant encore, les cours sont suivis à distance en direct par l’équipe pédagogique qui surveille en permanence la plateforme.

« En plus d’avoir ses enseignants à l’œil de manière instantanée afin de pouvoir éventuellement évaluer leurs prestations, l’application permet aussi de donner aux parents le sentiment de sécurité très important mettant en garde contre toute éventuelle pratique pervers d’un enseignant envers un ou une élève », explique le fondateur de PostExo. Cette possibilité d’avoir un enregistrement de chaque cours dénote le degré de professionnalisme et de perfectionnement de l’application qui a conquis les élèves français et leurs parents depuis 2018, soit près de deux ans avant l’apparition de la pandémie de Covid-19. L’expérience PostExo était ainsi précurseur d’un système alternatif mis en place pour répondre aux exigences d’un contexte particulier.

Le fondateur de PostExo n’est pas motivé que par le côté pécuniaire ; il est bien conquis de la valeur inestimable du social. En effet, Taoufik Barboucha compte investir dans le soutien scolaire destiné aux enfants du milieu rural. Cette dimension de responsabilité sociale sied parfaitement à ses principes. Il y va, armé d’un outil adapté à sa finalité. « A l’origine du concept PostExo fut notre soucis de démocratiser le savoir, à travers notre contribution à mettre en place une alternative pour compenser cette inégalité d’accès au savoir. Notre objective était d’abord de démocratiser le savoir en faisant parvenir un enseignement virtuel et de qualité aux enfants pour lesquels il est souvent indisponible ou difficilement accessible, des unités d’enseignement étant loin de plusieurs kilomètres. Nous avons ciblé au départ les enfants vivant dans certaines zones montagneuses ou désertiques. Les différentes problématiques sociales et sociétales font que ce sont les filles qui sont les plus impactées par cette contrainte. Malheureusement, le projet n’a pas abouti. En cause, des problèmes d’organisation et de logistique ainsi que la forte inertie des acteurs locaux », explique avec amertume Taoufik Barboucha.

Les fondateurs sont alors retournés en France, où le système éducatif connaissait une crise. En effet, s’est installé une sorte de cercle vicieux. De nombreux parents, méfiants vis-à-vis du système éducatif (méfiances nourries par exemple par les mauvais résultats de la France au PISA), inscrivent leurs enfants dans des organismes de soutien scolaire. Dès lors on assiste à un creusement des inégalités, elle-même une des sources de cette méfiance. L’idée était donc de démocratiser le soutien scolaire, tel qu’il était mis en œuvre par les organismes privés. En apportant un soutien individuel et de qualité à tous les élèves.

Taoufik Barboucha, un éclaireur éclairé

Ingénieur de formation et passionné par l’éducation c’est naturellement que Taoufik Barboucha se dirige

vers l’empowerment des jeunes des quartiers populaires. Agé de 40 ans, ce développeur de projets innovants, particulièrement actif en France et au Maroc, est un entrepreneur social à succès ; ses élèves ont intégré les bancs des plus grandes écoles françaises. De nature vive et débordant d’idées, Taoufik vise un objectif, celui d’impacter la vie du plus grand nombre de jeunes… Avec ses 20 ans de carrière dans le domaine de l’enseignement et autant d’années dans les technologies de l’information, ce Marocain résidant en France, plein d’énergie à revendre, a plusieurs cordes à son arc. Président-fondateur de PostExo, il est aussi fondateur-trésorier de DLS, président de CNEAD (Centre numérique d’enseignement à distance)… Ces fonctions et autres managées par la même personne est une autre preuve que l’enseignement et le soutien scolaire sont le domaine de prédilection de Taoufik Barboucha, un domaine qu’il maitrise aussi bien que son outil, qu’il a conçu et développé avec ses partenaires co-fondateurs. Il affiche des ambitions qui dépassent les frontières. Sa prochaine cible, la Côte d’Ivoire. « Ce pays dispose d’un système d’enseignement assez développé et performant… », fait-il savoir.