Allemagne-Maroc. La chaîne de valeur automobile est le socle d’un partenariat économique réussi

La coopération commerciale du secteur privé entre l’Allemagne et le Maroc a fourni une base solide pour les relations entre les deux États. La tendance croissante des entreprises allemandes à établir des installations de fabrication et de distribution au Maroc accélère désormais l’approfondissement de la relation.

La fiabilité et la force de caractère sont la marque de fabrique des Allemands tout comme leurs marques, Mercedes, BMW, par exemples sont réputées pour être d’une fiabilité historique. Aussi l’engagement sérieux et pérenne dans des partenariats économiques win-win en fait des partenaires fiables. Pour preuve, les relations interentreprises germano-marocaines sont restées largement inchangées et ce, en dépit de la crise diplomatique de 2021 sur la position de Berlin à l’égard du plan d’autonomie de Rabat pour la région du Sahara.

L’effilochage des chaînes d’approvisionnement mondiales rapproche désormais l’Allemagne et le Maroc d’un partenariat économique plus étroit. Les chocs d’approvisionnement soudains causés par la guerre de Russie contre l’Ukraine ont accéléré ce processus. Dans les années qui ont précédé la pandémie de Covid-19, les chaînes d’approvisionnement mondiales se raccourcissaient déjà, car les entreprises et les pays d’Europe mettaient davantage l’accent sur la résilience plutôt que sur des stocks juste à temps desservis par des fournisseurs asiatiques éloignés.

Cette transformation structurelle rapproche l’approvisionnement et la fabrication des marchés finaux européens. La volonté de «nearshore», tout en conservant un avantage concurrentiel, a incité les entreprises allemandes et internationales à implanter des installations de fabrication au Maroc, qui se sont concentrées sur la culture d’un écosystème commercial approprié.

La montée des IDE allemandes au Maroc

En termes d’échanges, l’Allemagne se classe au huitième rang des marchés d’exportation du Maroc, les exportations du Royaume vers l’Allemagne en 2021 totalisant 1,2 milliard de dollars. L’Allemagne est le septième fournisseur d’importation du Maroc, les produits allemands totalisant un peu plus de 3 milliards de dollars. Malgré un léger creusement de l’écart en 2021 en raison du Covid-19, le déséquilibre commercial entre le Maroc et l’Allemagne est relativement faible car les exportations marocaines vers l’Allemagne entre 2010 et 2019 ont augmenté à plus du double du taux de croissance des exportations allemandes vers le Maroc. La quasi-parité reflète l’importance croissante du Maroc en tant qu’acteur clé des chaînes de valeur manufacturières allemandes. Au cours de la même période 2010-2019, les investissements directs allemands au Maroc sont passés de 0,18 à 1,32 milliard d’euros.

La signature en 2013 de la Déclaration de Rabat par les ministres des Affaires étrangères de l’Allemagne et du Maroc a contribué à propulser la coopération économique germano-marocaine à un niveau supérieur. Alors que la déclaration mettait l’accent sur « les réformes institutionnelles sur la démocratie et la société civile, les droits de l’homme et la bonne gouvernance », elle engageait également les deux pays à « exploiter le potentiel dans les domaines du commerce et de l’investissement en matière d’énergies renouvelables, du tourisme, de l’agroalimentaire, de l’électronique, l’industrie mécanique, l’équipement médical, les industries automobile et aérospatiale. Bien qu’accompagnée de moins de cérémonie et de faste que la signature ultérieure en 2016 d’un accord de partenariat stratégique entre la Chine et le Maroc, la déclaration de Rabat a ouvert la voie à un engagement allemand plus profond avec l’économie marocaine qui a connu une augmentation de 600% des investissements allemands au Maroc de 2010 à 2021.

Les chaînes de valeur automobiles germano-marocaines : la clé du succès

Le socle du partenariat économique germano-marocain sont les chaînes de valeur de la fabrication automobile. Les produits automobiles, qu’il s’agisse de véhicules ou de pièces détachées, constituent la plus grande catégorie d’exportations du Maroc vers l’Allemagne, représentant environ 21% des exportations globales vers l’Allemagne avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

L’essor du secteur automobile marocain a été facilité par le Plan d’accélération industrielle 2014-2020 de Rabat, qui, parallèlement au développement simultané à Rabat du transport à grande vitesse et à grande capacité, a incité les constructeurs automobiles étrangers à implanter leurs usines au Maroc, avec des entreprises allemandes représentées parmi elles. L’écosystème de la fabrication automobile au Maroc s’articule principalement autour des usines Renault et Peugeot soutenues par environ 200 fournisseurs internationaux exploitant leurs propres usines de fabrication locales.

L’importance du Maroc dans les chaînes d’approvisionnement automobiles a récemment été mise en évidence par la fermeture soudaine des usines ukrainiennes de fabrication de faisceaux de câbles automobiles à la suite de l’invasion militaire russe du 24 février 2022. Composants essentiels pour la construction automobile, les faisceaux de câbles sont des dispositifs qui regroupent les fils dans un boîtier de protection pour optimiser l’espace. Assurant la fonction vitale de protection d’un véhicule contre les incendies électriques et les courts-circuits qui pourraient résulter des vibrations et des abrasions, aucune voiture de tourisme ou véhicule utilitaire ne peut être construit sans eux. L’incapacité des usines ukrainiennes à produire le composant essentiel a déjà entraîné une pénurie de faisceaux de câbles, obligeant les fabricants allemands, tels que BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen et Ford, à réduire la production dans leurs usines.

Les constructeurs automobiles allemands se sont tournés vers les usines marocaines de faisceaux électriques pour combler le manque à gagner. Parmi celles-ci figurent les usines de la firme allemande Leoni, leader mondial dans la fabrication de fils, câbles et systèmes de câblage. Il y a dix ans, Leoni a été désigné fournisseur principal du Groupe PSA pour la livraison juste à temps des usines Peugeot-Citroën en France, en Espagne, en Autriche, en Russie et en Slovaquie. Participant de la première heure à l’essor de l’écosystème de fabrication automobile au Maroc, Leoni a établi dix usines de production au Maroc.

Entre 2017 et 2022, Leoni a investi plus de 60 millions d’euros dans la construction de plusieurs sites de fabrication à travers le royaume, employant environ 17 400 Marocains. Leoni a augmenté la production dans ses usines marocaines pour couvrir la production perdue d’Ukraine.

Le Plan d’accélération industrielle 2014-2020 de Rabat, doté d’une vision stratégique, vise également à renforcer la résilience de son secteur du câblage automobile en attirant de nouveaux fabricants pour implanter des usines au Maroc. En 2018, un autre grand fournisseur allemand de câblages et câbles automobiles, Kromberg & Schubert, a ouvert une usine de 41,5 millions d’euros à Kénitra, employant plus de 3 000 Marocains. Lorsque le constructeur automobile tchèque Škoda, une filiale à 100% de Volkswagen, a fait face à une pénurie de faisceaux de câbles en raison de la perturbation de son approvisionnement ukrainien, Škoda a fait appel à l’usine Kromberg & Schubert de Kénitra pour sécuriser ses approvisionnements, et l’usine a augmenté sa production en conséquence.

Un écosystème robuste

Le plus récent participant allemand à l’écosystème automobile marocain est le fabricant de câbles et de systèmes de déverrouillage pour automobiles Stahlschmidt, qui a inauguré en juin 2022 les opérations de la première phase de ce qui sera sa nouvelle usine de 11 millions d’euros dans la zone de l’Automotive City, près de l’usine Renault dans la zone industrielle du Port Tanger Med. La taille de l’investissement global de Stahlschmidt peut indiquer que la société prévoit de transférer ses opérations de fabrication polonaises et hongroises au Maroc. La capacité de l’Allemagne à s’appuyer de plus en plus sur le Maroc découle de la robustesse globale de l’écosystème de fabrication automobile marocain. Renault, qui exploite une usine à Casablanca en plus de son usine de Tanger Med, s’approvisionne pour 60 % des intrants de ses fournisseurs locaux de voitures fabriquées au Maroc. En 2021, avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le conglomérat automobile Stellantis, qui exploite également l’usine Peugeot de Kénitra, prévoyait d’augmenter ses achats de pièces de fabrication marocaine de 600 millions d’euros à 3 milliards d’euros d’ici 2025.

La culture soigneuse par le Maroc de son écosystème de fabrication automobile a conduit le Maroc à jouer un rôle de plus en plus important dans les processus de fabrication associés à plus forte valeur ajoutée, notamment la production de semi-conducteurs. La société franco-italienne STMicroelectronics, premier fabricant européen de dispositifs intégrés, exploite une importante usine de production de puces automobiles à Bouskoura, dans la périphérie de Casablanca et reliée par voie ferrée au reste de la chaîne de fabrication automobile du pays. Élargissant la portée de la capacité de fabrication de semi-conducteurs du Maroc, la société a inauguré une nouvelle ligne de production dans son usine de Bouskoura en 2021 pour fabriquer des puces automobiles pour le pionnier américain de la voiture électrique Tesla. Grâce à la production de puces automatiques pour véhicules électriques, le Maroc s’est positionné pour devenir le premier constructeur de voitures particulières entièrement électriques d’Afrique du Nord. En août 2021, Stellantis a annoncé que sa filiale allemande de fabrication automobile Opel commencerait la production de véhicules électriques (VE) au Maroc dans l’usine de Kenitra de sa société sœur Peugeot.

L’entrée du Maroc dans la fabrication de véhicules électriques aura des retombées positives pour le développement de son secteur minier. Le Maroc possède les 11e plus grandes réserves de cobalt au monde et se classe au 13e rang des exportateurs du métal difficile à obtenir nécessaire à la fabrication des batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques. Les réserves marocaines pourraient potentiellement desservir la production de véhicules électriques d’Opel. Cherchant à sécuriser son propre approvisionnement en cobalt dans un contexte de demande croissante de véhicules électriques en Europe, le constructeur automobile allemand BMW a signé un contrat de 100 millions d’euros en juillet 2020 avec la société minière marocaine Management pour fournir 20 % du cobalt nécessaire à la fabrication des trains électriques de prochaine génération de BMW.

Au-delà du secteur automobile : ingénierie et externalisation des activités

Alors que le Maroc progresse vers des procédés de fabrication plus avancés, son coût de la main-d’œuvre reste assez compétitif, représentant environ un quart du coût de la main-d’œuvre en Espagne et la moitié de celui des principaux pays d’Europe de l’Est comme la Pologne. Le prochain plan d’accélération industrielle 2021-2025 du Maroc met un accent particulier sur l’innovation technologique et les progrès continus du Maroc dans la fabrication à plus forte valeur ajoutée attirent davantage d’entreprises allemandes, telles qu’Opel. La production de voitures électriques du constructeur automobile allemand au Maroc indique une autre tendance importante : l’externalisation de l’ingénierie. Le nouveau modèle de véhicule électrique biplace d’Opel a également été développé au Centre technique africain (ATC) de Stellantis à Casablanca, le laboratoire de R&D de conception et d’ingénierie fondé à l’origine par le Groupe PSA. Les ingénieurs de l’ATC sont désormais responsables de la théorie du contrôle moteur pour l’ensemble du conglomérat. Utilisant son pool croissant d’ingénieurs, le Maroc a créé cinq centres d’externalisation de l’ingénierie – à Casablanca, Rabat, Tanger, Fès et Oujda dont les services sont utilisés par la société allemande FEV et d’autres sociétés internationales. Rabat prévoit que le secteur de l’externalisation de l’ingénierie au Maroc devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 23% jusqu’en 2025.

