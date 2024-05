La météo du vendredi 31 mars

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du vendredi 31 mai 2024:

– Temps localement chaud sur l’intérieur et Orages locaux sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental.

– Ondées éparses accompagnées d’orages locaux sur les régions des Haut et Moyen Atlas, l’Oriental et le Rif.

– Bruines ou gouttes de pluies sur les côtes sud et centre.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, les Haut et Anti-Atlas et le Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 10/16°C sur l’Atlas, de 24/30°C sur le Saiss, les Plateaux de phosphates et d’Oulmes, Tadla et l’extrême Sud-Est et de 17/23°C partout ailleurs.

– Températures maximales peu variantes.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du Littoral atlantique.