Le prestigieux quotidien britannique aborde l’engagement du Maroc à reconstruire après un tremblement de terre dévastateur ayant coûté la vie à près de 3 000 personnes. Un projet ambitieux, estime l’auteur, surtout dans ce pays émergent et symbole de paix et de stabilité dans la région. Le quotidien économique appelle à une stratégie proactive à long terme qui traite les alliés régionaux comme le Maroc avec le même sérieux accordé à l’Ukraine depuis longtemps. La région du Sahel, connue pour sa volatilité, est spécifiquement mentionnée comme un endroit où une telle stratégie est nécessaire.

Dans cet article, le Financial Times rappelle le rôle clé d’un Maroc prospère et stable dans la sécurité de l’Occident. Il préconise la mise en place d’une stratégie proactive pour traiter les alliés régionaux avec sérieux, en mettant en avant le Sahel comme une région exigeant une attention particulière. Allié de poids, le Maroc est vu comme un partenaire essentiel en matière de renseignement, de lutte contre le terrorisme et de gestion des migrations. L’Europe devrait rattraper le temps perdu et faire un grand pas vers un meilleur rapprochement avec le Royaume.

Le Sahel, poursuit le journal, a connu des coups d’État successifs et est devenu un terreau propice aux alliances entre groupes criminels organisés, groupes terroristes, trafiquants d’êtres humains, de marchandises et d’aide humanitaire envoyée par l’Occident, ainsi qu’aux insurgés cherchant à démanteler des nations souveraines. Ces facteurs ont également entraîné une migration importante hors de la région.

L’article souligne l’importance de comprendre les complexités de la région, y compris des questions telles que le plan du Maroc pour l’autonomie du Sahara occidental, soutenu par les États-Unis et d’autres alliés internationaux comme solution aux conflits régionaux prolongés. Avant tout, il est nécessaire de montrer que nous comprenons que l’avenir de la région doit être forgé par ceux qui y vivent. « En travaillant plus étroitement, nous apprendrions beaucoup sur les complexités de la région. A titre d’exemple, le plan du Maroc pour l’autonomie du Sahara occidental, soutenu par les États-Unis et d’autres alliés internationaux, nécessite notre attention dans le cadre d’une stratégie réfléchie. Avant tout, nous devons montrer que nous comprenons que l’avenir de la région doit être forgé par ceux qui la vivront », souligne le Financial Times.

Le FT plaide, en conclusion, en faveur d’un changement de perspective, où la sécurité européenne et mondiale est considérée comme interconnectée et où les alliances et les amitiés en Afrique sont perçues comme essentielles pour des intérêts mutuels en matière de sécurité.