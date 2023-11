Univers de la maison. Marjane Holding se lance dans l’achat-revente de produits d’occasion

Marjane Holding va se lancer dans un nouveau concept : l’achat-revente de produits d’occasion. Le leader marocain de la grande distribution a noué un partenariat avec l’enseigne française Happy Cash, spécialiste de l’achat-vente pour l’accompagner dans le développement de cette nouvelle activité.

Autrefois jugé dévalorisant et très marginalisé, le marché de l’occasion est aujourd’hui dans de nombreux pays européens le fer de lance d’un nouveau mode de consommation qui s’appuie sur des motivations économiques, environnementales et sociétales ainsi que sur l’évolution des offres commerciales. En effet, la crise sanitaire a redistribué les cartes et changé également le mode de fonctionnement de nombreuses enseignes à la notoriété bien établie.

Au Maroc également où le mot « occasion » est devenu un terme générique pour désigner une bonne affaire, ce marché de seconde main est en plein essor et dans lequel le troc et l’achat-revente sont deux modes de consommation répandus. En effet, la prise de conscience de l’impact économique, environnemental et sociétal prend de plus en plus d’ampleur. Ce fut notamment le cas pour les concessionnaires automobiles qui ont trouvé depuis quelques années dans l’occasion un bon filon à fructifier en mettant en place une offre d’occasion certifiée, qui répond aux attentes d’une clientèle de plus en plus grande qui se tourne vers le marché de l’occasion formel pour plus de garanties.

Lire aussi | Le russe Geropharm va fournir de l’insuline au Maroc

Et dans la grande distribution, le N°1 du secteur Marjane Holding a décidé de se lancer sur ce marché en expansion avec un nouveau concept, notamment l’achat-revente de produits d’occasion en proposant des espaces dédiés liés à l’univers de la maison.

Dans cette perspective, le leader marocain de la grande distribution a noué un partenariat avec le leader européen de l’économie circulaire et spécialiste de l’achat et la vente de produits d’occasion, Happy Cash. Cette enseigne française va ainsi l’accompagner dans son déploiement du concept. Les trois premiers espaces de vente, liés à l’univers de la maison, seront disponibles dans les magasins pilotes du groupe à Casablanca et Marrakech à partir de janvier 2024. Avec l’ouverture de ces magasins, Marjane souhaite valoriser une économie circulaire et vertueuse, créer du lien social sur le territoire.

Lire aussi | Sociétés régionales multiservices. Aucun changement côté tarification !

Happy Cash apportera ainsi son expertise dans le marché de la seconde main pour imaginer Marjane les espaces au sein des magasins, l’organisation des flux, le sourcing des produits, les approvisionnements, etc. Le contrat de partenariat est un contrat de conseil basé sur le partage de connaissances.

Pour rappel, le réseau Happy Cash, créé depuis plus de 40 ans, compte a à son actif 160 magasins, répartis en France, Belgique, Luxembourg, Espagne et Allemagne. L’enseigne basée a réalisé un chiffre d’affaires de 126 millions d’euros en 2022, en hausse de 8% sur un marché de la seconde main.

En France, par exemple, la plupart des acteurs de la grande distribution (Casino, Carrefour et Auchan puis Système U et Cora) ont emboîté le pas au pionnier E.Leclerc, en optant pour des shop-in-shop ou des corners dédiés à l’achat-revente d’une large offre de produits électroniques et de petit électroménager à l’entrée de leurs magasins. Une nouvelle politique qui vise surtout à renforcer leur image prix, fidéliser leur clientèle, et dynamiser la fréquentation de leurs hypermarchés.