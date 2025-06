Urban Land obtient l’agrément d’évaluateur immobilier d’actifs OPCI au Maroc

Le cabinet Urban Land a officiellement reçu l’agrément d’évaluateur immobilier d’actifs OPCI (Organismes de Placement Collectif Immobilier) délivré par le Ministère de l’Économie et des Finances.

Cet agrément autorise désormais la société à intervenir dans le cadre de l’évaluation réglementée des actifs immobiliers détenus par les OPCI, un segment en plein essor sur le marché marocain.

Alors que les OPCI suscitent un intérêt croissant parmi les investisseurs à la recherche de placements sécurisés et encadrés, la transparence et la fiabilité des évaluations immobilières deviennent des piliers essentiels de la régulation du secteur. L’agrément accordé à Urban Land s’inscrit ainsi dans cette dynamique de renforcement des exigences professionnelles et réglementaires.

Spécialisé dans l’expertise et le conseil immobilier, Urban Land rejoint le cercle restreint des cabinets autorisés à évaluer les actifs immobiliers détenus par les OPCI. L’entreprise est également membre accrédité de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), gage de son alignement avec les standards internationaux en matière d’évaluation.

« Cet agrément va bien au-delà d’une simple reconnaissance administrative. Il consacre notre engagement à accompagner les investisseurs et gestionnaires dans la valorisation stratégique de leurs actifs, grâce à des analyses fiables, conformes et éclairées », déclare Mehdi Zemmouri, Fondateur et Directeur Général du cabinet.

Grâce à ce nouveau statut, Urban Land pourra assurer plusieurs missions clés :

La valorisation périodique d’actifs immobiliers,

L’évaluation de projets en développement ou en reconversion,

L’analyse de portefeuilles immobiliers diversifiés,

La production de rapports d’évaluation à usage réglementaire ou stratégique.

Le cabinet opère sur l’ensemble des classes d’actifs immobiliers : terrains, bureaux, commerces, centres commerciaux, logements, hôtels, établissements de santé et d’enseignement, ainsi que des actifs spécialisés comme les lotissements, stations-service, usines ou entrepôts.

Avec cet agrément, Urban Land renforce son positionnement d’acteur de référence sur le marché de la finance immobilière au Maroc, dans un contexte où la professionnalisation du secteur devient un enjeu central.