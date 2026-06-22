Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Keir Starmer, Premier ministre britannique, jette l’éponge
Maroc: les actifs immobiliers reculent légèrement à fin mars
Réforme des retraites au Maroc: ce que les entreprises doivent anticiper dès maintenant, sans attendre le vote [Par Fatna Mounib*]
Inflation au Maroc: à quel rythme les prix ont-ils évolué en mai?
Trophée Hassan II de Tbourida: SAR le Prince Moulay Rachid préside la finale remportée par les cavaliers de Settat
Stellantis Pro One dévoile son Smart Compact Van
Nouveau modèle de développement: 5 ans après
Le Groupe OCP accueille le ministre nippon de l’Agriculture à Jorf Lasfar
GWM : quand la technologie devient un moteur de croissance
Femmes leaders: le Women Summit trace la voie
Home Challenge news ImmobilierMaroc: les actifs immobiliers reculent légèrement à fin mars
 Immobilier

Maroc: les actifs immobiliers reculent légèrement à fin mars

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

L’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) a reculé, en glissement annuel, de 0,4% au premier trimestre de 2026, selon Bank Al-Maghrib (BAM) et l’Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (ANCFCC).

Cette baisse reflète les diminutions de 0,6% pour le résidentiel et les terrains et de 0,1% pour les biens à usage professionnel, indiquent BAM et l’ANCFCC dans leur récente note sur l’IPAI et la tendance globale du marché immobilier.

Pour ce qui est des transactions, elles ont accusé un repli de 9,3%, avec des diminutions de 10,7% pour le résidentiel, de 6,8% pour les terrains et de 3,6% pour les biens à usage professionnel, fait savoir la même source.

Lire aussi | Immobilier: le Maroc renforce la sécurité juridique avec le registre électronique des procurations

Par ville, les prix ont baissé à Rabat de 4,7%, à Casablanca (-2,7%), à Marrakech (-1,5%) et à Tanger (-3,9%). De même, les transactions ont chuté à Rabat de 55,4%, à Marrakech (-53,3%), à Casablanca (-37,8%) et à Tanger (-36,4%).

En glissement trimestriel, l’IPAI a enregistré une baisse de 2,4%, reflétant la diminution des prix de l’ensemble de ses catégories, avec des replis de 3% pour le résidentiel et les terrains et de 0,8% pour les biens à usage professionnel.

Lire aussi | Attestation fiscale immobilière: ce que change la circulaire Laftit-Fettah

Parallèlement, le nombre de transactions a reculé de 40,2% par rapport au T4-2025. Par catégorie, les ventes se sont repliées de 38,4% pour les biens résidentiels, de 45,9% pour les terrains et de 40,2% pour les biens à usage professionnel.

Vous aimerez aussi

Agenz lève 5 millions $ pour accélérer la digitalisation du marché immobilier marocain

Benbrahim dresse le bilan du programme de l’aide au logement

À la découverte de la Tour Mohammed VI [Photos+Vidéo]

Maroc: près de 97.000 bénéficiaires de l’aide directe au logement

Anfa Realties met le cap sur Marrakech avec ses villas lifestyle [Vidéo]

Immobilier au Maroc: le bilan 2025 de Mubawab