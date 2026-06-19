Le peuple marocain célèbre l’anniversaire de SAR le Prince Moulay Rachid

Le peuple marocain se joint à la Famille Royale pour célébrer samedi, dans la liesse et la communion, le 56e anniversaire de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid.

Cet heureux événement offre à tous les Marocains l’occasion d’exprimer leurs chaleureuses félicitations et leurs sincères vœux de bonheur et de longue vie à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, à SAR le Prince Moulay Rachid et à l’ensemble de l’Auguste Famille Royale.

Né le 20 juin 1970 à Rabat, SAR le Prince Moulay Rachid obtient, en mai 1993, avec mention « Très Bien », une licence en Droit public (option Administration interne) et un diplôme en Droit comparé à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat.

Trois ans plus tard, Son Altesse Royale obtient avec mention « Très Bien » le deuxième certificat d’études supérieures (option Relations internationales).

Son Altesse Royale a soutenu publiquement, le 18 mai 2001 à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV, une thèse de doctorat en Droit sur « l’Organisation de la Conférence Islamique : Étude d’une organisation internationale spécifique », obtenu avec mention « Très Honorable avec les félicitations du jury et mention particulière pour sa publication », eu égard à l’intérêt du sujet et à la qualité du travail.

Depuis son jeune âge, SAR le Prince Moulay Rachid s’est intéressé aux activités culturelles, sociales et sportives. A ce titre, Son Altesse Royale préside, depuis 1997, la Fédération nationale de scoutisme marocain, à laquelle il a insufflé une nouvelle dynamique.

Dans le même esprit et avec le même engagement, SAR le Prince Moulay Rachid assure la présidence de la Fédération Royale Marocaine de Tir aux Armes de Chasse, de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech et de l’Association du Trophée Hassan II de Golf.

Depuis janvier 2018, Son Altesse Royale assure également la présidence de la Fédération Royale Marocaine de Golf.

Son Altesse Royale a présidé des manifestations d’envergure dans différents domaines ainsi que des cérémonies officielles, et a représenté Sa Majesté le Roi dans d’importants événements nationaux et internationaux, confortant le rayonnement du Maroc sur les scènes régionale et internationale.

Ainsi, Leurs Altesses Royales le Prince Moulay Rachid et la Princesse Lalla Meryem ont présidé, le 23 mai dernier au Royal Golf Dar Es-Salam à Rabat, la cérémonie de remise des Prix aux vainqueurs de la 50e édition du Trophée Hassan II de Golf et de la 29e édition de la Coupe Lalla Meryem, organisées sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

La veille, SAR le Prince Moulay Rachid avait présidé, au Royal Golf Dar Es-Salam, le dîner de gala offert par Sa Majesté le Roi, à l’occasion de la 50e édition du Trophée Hassan II de Golf et de la 29e édition de la Coupe Lalla Meryem.

Le 20 avril, Son Altesse Royale avait présidé, au Mechouar Stinia-Sahrij Souani à Meknès, la cérémonie d’ouverture de la 18e édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, sous le thème « Durabilité de la production animale et souveraineté alimentaire ».

Le 18 janvier, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid avait présidé, au Stade « Prince Moulay Abdellah » à Rabat, la finale de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-Maroc 2025). Le lendemain, Son Altesse Royale a, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, reçu, au Palais des Hôtes Royaux de Rabat, les membres de l’Équipe nationale de football.

Le 29 novembre 2025, SAR le Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech, accompagné de SAR la Princesse Lalla Oumkeltoum, a présidé, à Bab Ighli à Marrakech, un dîner offert par SM le Roi Mohammed VI, à l’occasion de l’ouverture officielle de la 22e édition du Festival International du Film de Marrakech.

Le 15 septembre de la même année, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, aux travaux du sommet arabo-islamique d’urgence, tenu à Doha, au Qatar.

Le 30 juillet 2025, Son Altesse Royale a présidé, à Tétouan, un déjeuner offert par le Chef du gouvernement, à l’occasion du 26e anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux Ancêtres.

Le 29 juin, SAR le Prince Moulay Rachid a présidé, au complexe sportif de Fès, la finale de la Coupe du Trône de football, saison 2023-2024, ayant opposé l’Olympic Safi à la Renaissance Sportive de Berkane.

La célébration de l’anniversaire de SAR le Prince Moulay Rachid constitue ainsi une occasion pour l’ensemble du peuple marocain de réaffirmer son attachement indéfectible au Glorieux Trône Alaouite et sa mobilisation constante derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la réussite des grands chantiers de développement lancés par le Souverain pour le progrès et la prospérité de Son peuple fidèle.