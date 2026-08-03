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Le Milie Rose Casablanca : un nouvel hôtel premium bientôt en lice

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

L’effervescence des investissements touristiques se poursuit à Casablanca. En effet, après le groupe Radisson qui développe au Pôle Casa Anfa, en partenariat avec Mfadel, un complexe majeur de 387 chambres regroupant un hôtel 5 étoiles, un hôtel 4 étoiles et des appart-hôtels, le fonds Madaëf qui déploie son projet des Luxury Towers comprenant deux tours de 25 étages, dont un établissement hôtelier de luxe totalisant 180 clés sur le site de la Marina, ou encore, plus récemment, Aradei qui lance un hôtel premium à Sidi Maarouf, une autre unité hôtelière 5 étoiles est en phase finale de construction dans le quartier chic de Racine. Il s’agit du Milie Rose, sur le boulevard Abdellatif Ben Kaddour, qui appartient à MCH Invest Maroc, un nouvel investisseur dans le secteur touristique, qui a allongé pas moins de 100 millions de dirhams dans ce projet qui s’inspire du boutique-hôtel éponyme parisien (un 4 étoiles situé au cœur du 10è arrondissement de la Ville Lumière).

Ce nouvel établissement haut de gamme ajoutera à l’offre hôtelière de la capitale économique, dès le début de 2027, un total de 70 chambres et suites, ainsi que deux restaurants et un centre de SPA & Wellness. Édifié sur cinq étages et trois niveaux en sous-sol, le Milie Rose a été conçu par l’agence d’architecture Archgues, dirigée par Hamid Guessous, qui compte à son actif plusieurs projets immobiliers et touristiques, dont l’hôtel Farah Tanger.

Rappelons que Casablanca connaît une multiplication spectaculaire de projets hôteliers, stimulée par la préparation de la Coupe du Monde 2030 et l’ambition nationale d’atteindre 26 millions de touristes à cet horizon. Une effervescence qui se traduit par des investissements massifs (locaux et étrangers), avec une montée en gamme des infrastructures et des résidences hôtelières.

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