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Dispositifs médicaux: l’industrialisation des acteurs locaux se poursuit

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Alors que l’introduction en Bourse d’un deuxième acteur du secteur des dispositifs médicaux (et non des moindres, à savoir le leader incontesté T2S Group) bat son plein, de plus en plus d’opérateurs locaux, jadis simples importateurs-distributeurs et/ou intégrateurs de solutions, d’équipements et de consommables médicaux, se lancent dans une aventure industrielle afin de gagner en valeur ajoutée et de développer une offre maroco-marocaine en dispositifs médicaux.

En effet, après le groupe Agentis, qui compte lui aussi rejoindre la Bourse en 2027, et Glymed SARL, qui construit actuellement à Had Soualem (au sud de Casablanca) une unité de fabrication de bandelettes de test de glycémie, un autre acteur de taille moyenne, à savoir Somajeb, initie à son tour un projet industriel.

Cette PME, spécialisée dans la distribution de dispositifs médicaux depuis 2002, notamment de mobilier médical, d’instruments chirurgicaux et d’accessoires pour tables opératoires, consacre une enveloppe de 50 millions de dirhams au projet d’une nouvelle unité industrielle dédiée aux équipements de précision, que le management prépare depuis 2023.

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Le projet viendra enrichir l’offre actuelle de Somajeb, qui compte plus d’une centaine de références, et permettra la création de quelques dizaines d’emplois dans un secteur en pleine croissance, où le Maroc cherche à accroître sa souveraineté économique en doublant, voire en triplant, la part de sa production locale, qui se limite actuellement à 10 %, alors que les importations dépassent chaque année la barre des trois milliards de dirhams.

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