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IPO de T2S : l’opération sursouscrite 43,75 fois par 111 149 investisseurs

by Challenge avec MAP
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Crédit photo: DR.

L’introduction en Bourse (IPO) de T2S Group Holding a été sursouscrite 43,75 fois par les investisseurs, soit un taux de satisfaction de 2,29%, a annoncé lundi à Casablanca le directeur général de la Bourse de Casablanca, Nasser Seddiqi. Plus de 111.000 investisseurs ont répondu présents pour cette première cotation de l’année 2026, portant le montant souscrit à plus de 48,12 milliards de dirhams.

L’introduction en Bourse de T2S, spécialiste marocain de la technologie médicale intégrée (MedTech), s’est distinguée par une mobilisation exceptionnelle des investisseurs. Selon les chiffres communiqués par Nasser Seddiqi, directeur général de la Bourse de Casablanca, l’opération a été sursouscrite 43,75 fois, ce qui correspond à un taux de satisfaction de 2,29% pour les souscripteurs.

Au total, plus de 111 149 investisseurs ont souhaité devenir actionnaires de T2S. Le montant global souscrit a atteint plus de 48,12 milliards de dirhams (MMDH), pour 215.814.160 actions demandées, un niveau de demande qui témoigne, selon M. Seddiqi, de la confiance croissante des Marocains dans la Bourse de Casablanca et de leur intérêt grandissant pour l’investissement de leur épargne dans des entreprises solides.

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Le dirigeant a également souligné le rôle fondamental de la Bourse dans le financement de l’économie nationale, rappelant que sa mission est d’accompagner les entreprises dans la mobilisation des ressources financières nécessaires à leur développement sur le long terme.

La cérémonie de première cotation, tenue lundi à Casablanca, s’est déroulée en présence du président du Conseil d’administration de la Bourse de Casablanca, Brahim Benjelloun Touimi, du président-directeur général (PDG) de T2S, Abderraouf Sordo, ainsi que de plusieurs dirigeants d’entreprises.

M. Benjelloun Touimi a souligné que cette opération, première IPO de l’année 2026 à la Bourse de Casablanca, s’inscrit dans une conjoncture économique et boursière marquée par un climat de confiance.

Elle conforterait, selon lui, la dynamique vertueuse de la place financière marocaine et illustrerait la capacité du marché des capitaux à mobiliser l’épargne nationale pour financer l’économie réelle et soutenir les champions nationaux.

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Le président du Conseil d’administration a par ailleurs salué le travail des différents intervenants ayant structuré l’opération dans le respect des meilleurs standards internationaux, mettant en avant le rôle de la Bourse de Casablanca en tant que catalyseur de croissance et plateforme sécurisée pour les entreprises ambitieuses en quête de capitaux pour leur expansion.

Évoquant T2S, il a rappelé que le groupe figure parmi les principaux acteurs de la technologie médicale et contribue activement à la transformation du système de santé au Maroc, ajoutant qu’investir dans cette société reviendrait également à contribuer au renforcement de la souveraineté sanitaire du Royaume.

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