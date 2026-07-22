Un chiffre d’affaires en hausse pour Maroc Telecom au premier semestre 2026

Le Groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de plus de 19 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2026, en hausse de 5,4% sur un an, porté par la Data Mobile, le FTTH et la bonne dynamique de ses filiales africaines. Le groupe revendique désormais plus de 77 millions de clients, tandis que son résultat net part du groupe s’établit à 2,48 MMDH, en retrait par rapport à 2025, une année marquée par un effet exceptionnel lié à l’accord conclu avec Wana Corporate.

Selon le communiqué du groupe sur ses résultats financiers, cette croissance du chiffre d’affaires est portée par la progression soutenue des revenus Data Mobile, du FTTH et des offres de gros au Maroc, ainsi que par la bonne dynamique des filiales. Au Maroc, le chiffre d’affaires des activités a augmenté de 2,2% pour s’établir à 9,4 MMDH, avec une progression des revenus Mobile de 1,4% et du Fixe de 4,5%, ce dernier profitant de l’essor de la Data Fixe (+12,3%) et de la Data Mobile (+20,2%). À l’international, les activités du groupe ont généré, à fin juin dernier, un chiffre d’affaires de 10,14 MMDH, en hausse de 7,5%, avec l’accroissement de l’usage Data Mobile (+12,5%) et des activités Mobile Money (+18,2%), qui ont compensé la baisse de la voix et des revenus de l’entrant international.

Lire aussi | Croissance, inflation, déficit, dette… les conclusions du HCP !

Le parc du Groupe Maroc Telecom s’est établi à plus de 77 millions de clients au premier semestre 2026, en hausse de 2,9% sur un an. Cette évolution est tirée principalement par la croissance du parc des filiales Moov Africa ainsi que des parcs Haut Débit Mobile au Maroc, précise le groupe. Au Maroc, le parc Mobile a atteint près de 18,52 millions de clients, tandis que le parc Fixe s’est situé à environ 1,63 million de lignes et le parc Haut Débit à plus de 1,41 million d’abonnés.

À l’international, le parc Mobile du groupe reste porté par la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Tchad et le Mali, qui concentrent les volumes les plus importants parmi les dix filiales africaines de Maroc Telecom. Le résultat net part du groupe (RNPG) de Maroc Telecom a atteint 2,48 MMDH au premier semestre 2026, en baisse par rapport à la même période de 2025, qui avait bénéficié de recettes exceptionnelles liées à l’accord conclu avec Wana Corporate. Hors cet impact, les performances nettes du groupe affichent en réalité une hausse de 8,1%, selon le communiqué de Maroc Telecom.

Lire aussi | Internet mobile : le Maroc décroche la 2ᵉ place du classement africain en 2026

Le même effet de base explique le recul apparent du résultat opérationnel (EBITA) consolidé, à 5,68 MMDH. Hors élément non récurrent, l’EBITA ressort en réalité en hausse de 6,8%, reflétant, selon le groupe, la solidité de sa performance opérationnelle. Le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) a quant à lui atteint 9,54 MMDH, en progression de 5,1%, avec un taux de marge maintenu à un niveau élevé de 50,2%. Maroc Telecom fait état d’une amélioration de 3,9% de ses flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO), à 4,6 MMDH, sous l’effet de la hausse de l’EBITDA.

Les investissements hors fréquences et licences représentent 17,6% des revenus du groupe à fin juin 2026, en ligne avec les perspectives annuelles, notamment dans les infrastructures Très Haut Débit Mobile et Fixe. Côté bilan, la dette nette consolidée s’est établie à 18,19 MMDH au terme des six premiers mois de 2026, restant à un niveau que le groupe qualifie de maîtrisé, à 0,9 fois l’EBITDA annualisé.

Lire aussi | Plus de 42 900 entreprises créées au Maroc en cinq mois (OMPIC)

Selon Maroc Telecom, le premier semestre 2026 marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre de sa feuille de route stratégique, avec la poursuite du déploiement des infrastructures mutualisées issues de partenariats conclus au Maroc et l’accélération des investissements dans ses filiales, notamment dans le Très Haut Débit et le Mobile Money.

Le groupe affirme poursuivre, fort de fondamentaux financiers solides, l’exécution de sa stratégie de création de valeur durable, au bénéfice de ses clients, de ses partenaires et de ses actionnaires.