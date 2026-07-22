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Automobile

OMODA & JAECOO : Reda Ouarchy nommé Brand Manager au Maroc

by David Jérémie
written by David Jérémie

Les marques OMODA & JAECOO, filiales du groupe chinois Chery International, ont officialisé la nomination de Reda Ouarchy au poste de Brand Manager OMODA & JAECOO Morocco. Il aura pour mission de piloter l’ensemble des activités locales et d’accompagner la mise en place d’une filiale nationale dédiée à l’importation et à la distribution, étape décisive dans la structuration de la présence du constructeur sur le marché marocain.

Cette information, révélée par nos confrères du site électronique LeGuideAuto.ma, illustre la volonté du constructeur de renforcer son ancrage direct sur le marché marocain et de structurer son développement dans le Royaume. Cette nomination confirme également le statut du Royaume comme marché prioritaire pour le groupe Chery, qui entend désormais gérer directement son expansion.

Diplômé de l’Al Akhawayn University et de l’University of Montana, Reda Ouarchy a construit une carrière internationale. Il a occupé des postes clés chez Audi Maroc en tant que Product & Pricing Manager, après avoir été Product Manager chez Mercedes Benz Maroc, et auparavant Sales Manager chez Gap Inc. aux États Unis.

Son expertise en brand management, en pricing strategy et en développement commercial constitue un atout majeur pour accompagner la montée en puissance des deux marques chinoises sur le marché marocain.

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Rappelons que deux ans seulement après leur arrivée via CFAO Mobility Maroc, OMODA & JAECOO franchissent ainsi une étape majeure dans leur stratégie mondiale. La transition vers cette nouvelle structure se fera progressivement : durant cette période, CFAO Mobility continuera d’assurer la commercialisation des modèles, le service après‑vente, la garantie constructeur et la disponibilité des pièces de rechange. Autrement dit, pour les clients actuels comme pour ceux qui envisagent un achat, rien ne change dans l’immédiat.

Créées en 2022, OMODA et JAECOO connaissent une expansion fulgurante. Elles sont déjà présentes dans 69 marchés et disposent de plus de 1 300 points de vente à travers le monde. Leur positionnement est complémentaire : OMODA cible les amateurs de crossovers urbains, tandis que JAECOO se spécialise dans les SUV tout‑terrain.

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