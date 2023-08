Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »

La DG de l’Office national des hydrocarbures et des mines (Onhym) a souligné l’importance d’une exploration renforcée pour maximiser les chances de découvertes d’hydrocarbures et pour stimuler d’avantages d’investissements dans ce secteur considéré comme « capitalistique, risqué et très compétitif ».

Les incitations fiscales de la loi sur les hydrocarbures, modifiée en mars 2000, en conjonction avec les efforts promotionnels de l’Onhym, ont contribué à atténuer les contraintes liées à ce secteur. Néanmoins, les bassins sédimentaires marocains demeurent largement inexploités.

Selon Benkhadra, chaque puits foré représente une opportunité de découverte, soulignant ainsi l’importance d’intensifier les activités de forage pour optimiser les opportunités de trouver des réserves d’hydrocarbures et pour attirer davantage d’investissements dans l’industrie pétrolière.

Au cours des années 2009 à 2022, le Maroc a vu la réalisation de 12 puits d’exploration en offshore et de 70 puits en onshore, couvrant diverses régions du pays. Malgré les annonces de découvertes de gaz naturel ces dernières années, les bassins marocains restent largement à explorer. Les efforts d’exploration de l’ONHYM et de ses partenaires ont permis des découvertes modestes de gaz dans les bassins d’Essaouira, du Gharb-Prérif et de Tendrara. Cependant, d’autres bassins comme Missour, Doukkala, Tadla, Zag et Boudenib montrent des signes encourageants, bien que le manque de forages d’exploration ait jusqu’à présent limité la découverte de réserves significatives, d’après Benkhadra.

En matière d’investissements, entre 2013 et 2022, l’Onhym et ses partenaires ont consacré environ 18,62 milliards de DH à l’exploration des hydrocarbures, avec plus de 97 % supportés par les partenaires. Les initiatives de forage et d’exploration ont également récemment conduit à la découverte de gaz offshore au large de Larache, dans le cadre du permis Lixus, en partenariat avec la société anglaise Chariot Oil & Gas.