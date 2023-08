Mondiaux d’Athlétisme : Bakkali Vs Girma, un duel au sommet sur 3.000 m steeple, à suivre ce soir

Les Championnats du monde d’athlétisme de Budapest promettent un moment épique, mardi soir (20h42) avec un affrontement au sommet entre le Marocain Soufiane El Bakkali et l’Ethiopien Lamecha Girma sur 3 000 m steeple.

Le champion olympique et du monde, El Bakkali, et le recordman de l’épreuve, Girma, s’apprêtent à en découdre dans cette course très attendue lors de la 19ème édition des Mondiaux d’athlétisme. La première confrontation de l’année entre ces deux titans promet d’être féroce, compte tenu de leur forme actuelle et de leurs performances récentes. Qualifiés avec brio pour la finale, El Bakkali et Girma visent tous deux le sommet de leur forme pour décrocher le titre mondial. El Bakkali avait remporté ce titre en 2022 à Eugene, aux États-Unis, après avoir déjà brillé aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 en décrochant l’or.