L’Université Mohammed VI Polytechnique accueille des sommités au colloque «Science et Quête de Sens»

Le Centre Science et Quête de Sens de l’Africa Business School (ABS) de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a inauguré la deuxième édition de son colloque international intitulé «Science et Quête de Sens». L’événement se déroule du 6 au 7 décembre 2024 sur le campus de Ben Guerir et s’articule autour du thème : «La conscience et la nature du réel : deux énigmes du XXIᵉ siècle».

Sous la direction de Jean Staune, philosophe et Directeur du Centre Science et Quête de Sens de l’UM6P, le colloque offre une plateforme permettant d’explorer des problématiques complexes de notre époque. L’objectif est de fournir des perspectives inspirantes aux leaders nationaux et aux générations futures marocaines.

L’amphithéâtre de l’université réunit durant ces deux jours des scientifiques, philosophes, penseurs et chercheurs de renommée mondiale, parmi lesquels se trouvent William Phillips, lauréat du prix Nobel de physique, et Eben Alexander, neurochirurgien et ancien professeur à Harvard. Ensemble, ils examineront deux des plus grandes énigmes contemporaines : la conscience humaine et la physique quantique.

Au programme : des conférences, des tables rondes et des ateliers visant à encourager les 1000 participants à innover et à adopter des pratiques en harmonie avec leur dimension spirituelle. L’événement a d’ores et déjà accueilli en ce premier jour des chefs d’entreprise, universitaires, cadres supérieurs, fonctionnaires, experts et étudiants. Tous présents pour bénéficier d’échanges intellectuels sur les interconnexions entre science, philosophie et spiritualité.

Cette édition du colloque promet d’apporter de nouvelles clés de lecture sur notre perception de la réalité et la nature de l’existence. En rassemblant des experts de divers horizons, le Centre Science et Quête de Sens de l’Université Mohammed VI Polytechnique continue de jouer un rôle crucial dans l’exploration des grandes questions de notre temps.