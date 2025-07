USA : Trump lance la diplomatie du commerce

« Nous passons de l’aide (A.I.D.) au commerce. » Aux côtés de son secrétaire aux Affaires africaines, le président américain a acté la nouvelle diplomatie américaine orientée vers l’Afrique, en remplacement de celle centrée sur l’aide.

Après les sommets Afrique-Russie et Chine-Afrique, l’administration Trump lance son sommet sur mesure. Le 9 juillet 2025, Donald Trump a reçu à la Maison-Blanche cinq chefs d’État africains — ceux du Sénégal, du Gabon, de la Mauritanie, du Libéria et de la Guinée-Bissau — dans le cadre d’un mini-sommet discret, en préparation du grand sommet USA-Afrique prévu en septembre prochain. Après avoir sabordé l’aide humanitaire à destination de l’Afrique, le président Trump a déclaré que son administration recalibrait sa politique africaine pour se concentrer sur le commerce. « Nous passons de l’aide (A.I.D.) au commerce », a-t-il déclaré aux présidents du Gabon, de la Guinée-Bissau, du Libéria, de la Mauritanie et du Sénégal, ajoutant que son administration avait récemment fermé l’Agence américaine pour le développement international (USAID). « Nous travaillons sans relâche à créer de nouvelles opportunités économiques impliquant à la fois les États-Unis et de nombreux pays africains. Il y a en Afrique un potentiel économique exceptionnel, rare ailleurs. »

En bon homme d’affaires, le locataire de la Maison-Blanche impulse l’ère de la diplomatie transactionnelle avec le continent. « L’objectif est de conclure des accords commerciaux visant à étendre l’accès des États-Unis aux minerais stratégiques et à contrer l’influence croissante de la Chine sur le continent », nous confie l’économiste Samuel Mathey. Mais il faut toutefois reconnaître que la dissolution de l’USAID par Trump a laissé de nombreux pays africains en grande difficulté. Par exemple, l’aide américaine au Libéria représentait 2,6 % du revenu national brut du pays avant sa suppression — le taux le plus élevé au monde pour un pays bénéficiaire, selon le Center for Global Development.

Plus qu’une simple réunion protocolaire, cet échange marque un changement de paradigme dans la relation américano-africaine. Aux côtés de son secrétaire aux Affaires africaines, fin connaisseur du continent et homme d’affaires à succès dans cette région, Trump rebat les cartes de la politique extérieure américaine en Afrique.

La diplomatie du transactionnel

Trump repositionne l’influence américaine en Afrique par la voie du pragmatisme économique, au détriment des politiques d’aide au développement et de partage de croissance. Plusieurs des pays invités, notamment la Mauritanie, le Sénégal et le Gabon, disposent de ressources convoitées (gaz offshore, minerais, pétrole) et d’une stabilité relative, ce qui en fait des partenaires de choix dans une Afrique divisée entre influences chinoise, russe, turque et occidentale. En parallèle, Trump active en Afrique la diplomatie de la paix, mettant en avant ses actions dans la résolution des conflits au Soudan, en Libye, et dans la crise entre le Rwanda et la RDC. Il affirme même que son administration a « résolu une grande partie de la colère en Afrique ». Pourtant, les combats continuent dans l’Est congolais, et les processus de paix sont loin d’être consolidés. Le décalage entre les déclarations de Trump et la réalité du terrain souligne la dimension symbolique de cette diplomatie.

L’autre décor

« Nous assistons à un changement de paradigme régional, avec la chute et l’affaiblissement complet de l’axe de la résistance Iran–Hezbollah–Syrie. Cette évolution profite aux États sunnites modérés de la région, en Afrique et au Moyen-Orient, qui se voient désormais intégrés à l’axe abrahamique et à ses opportunités », précise d’entrée Yasmina Asrarguis, chercheuse associée à la Fondation Jean-Jaurès et cofondatrice de l’Atlantic Middle East Forum.

Selon l’experte, quatre grandes lectures se dégagent :