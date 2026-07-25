Fouzi Lekjaa rejoint officiellement le PAM, à quelques semaines des législatives

À l’occasion des travaux de son Conseil national, tenus ce samedi 25 juillet à Salé, le Parti authenticité et modernité (PAM) a officialisé l’adhésion de Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget et président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF). L’annonce, faite par Fatima-Zahra El Mansouri, coordinatrice nationale de la direction collégiale du parti, met fin à plusieurs semaines de spéculations sur l’avenir politique du ministre.

Fouzi Lekjaa rejoint le Conseil national, ce qui lui confère d’emblée un siège au Bureau politique, en application des règles internes du parti. Il devrait se présenter sous les couleurs du PAM dans la circonscription de Berkane à l’occasion des élections législatives du 23 septembre prochain. Cette adhésion, d’après plusieurs sources, intervient après plusieurs mois de discussions entre les dirigeants du parti et le ministre, qui jouit d’une notoriété importante auprès de l’opinion publique.

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Outre M. Lekjaa, le PAM a enregistré également l’adhésion de Ynja Khattat. Dans son intervention, Fatima Ezzahra El Mansouri a indiqué que cette étape s’inscrit dans le cadre des préparatifs pour les prochaines échéances électorales. Elle a salué le travail du bureau politique dans l’élaboration de propositions destinées à soutenir le développement et à renforcer le rendement politique du parti.

Mme El Mansouri a précisé que le programme du PAM repose sur les conclusions des rencontres de terrain et sur l’écoute des attentes des citoyens dans les différentes régions du Royaume. L’objectif est de présenter des solutions pratiques et réalistes aux défis actuels. Concernant la commission des élections, elle a souligné que le choix des candidats s’est fait selon une approche fondée sur le dialogue et le consensus, avec validation par le Conseil national, instance décisionnelle du parti. Elle a également mis en avant l’implication des organisations de jeunes et de femmes dans la dynamique organisationnelle.

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De son côté, Najwa Koukous, présidente du Conseil national, a relevé que cette session intervient dans un contexte particulier, marqué par l’évaluation du bilan de la 11e législature et la préparation des prochaines échéances. Elle a insisté sur la nécessité de renforcer la confiance dans les institutions et de promouvoir une action politique répondant aux aspirations des citoyens. Elle a également rappelé les réformes et réalisations engagées sous le règne de S.M. le Roi Mohammed VI, confortant la place du Royaume sur les plans régional et international.

Pour sa part, Samir Goudar, membre du bureau politique et président de la Commission nationale des élections, a rappelé que cette instance, créée en septembre 2025, vise à assurer une préparation anticipée aux législatives de 2026. Il a précisé que la commission a adopté une approche participative et de proximité, à travers des tournées dans les différentes régions. Depuis mars 2026, elle a tenu 17 réunions officielles et couvert 92 circonscriptions électorales, permettant d’aboutir à des consensus internes et de renforcer la disposition du parti à aborder les prochaines échéances.