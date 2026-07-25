Sur Hautes Instructions Royales, le Complexe Mohammed VI de Formation Professionnelle remis au Mali

S.M. le Roi Mohammed VI a bien voulu donner Ses Très Hautes Instructions Royales aux fins de la remise aux autorités de la République du Mali, du Complexe Mohammed VI de Formation Professionnelle dans les métiers du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP), ainsi que de l’Hôtellerie, du Tourisme et de la Restauration.

Ce complexe, édifié sur une superficie couverte de 5 200 m2 à Bamako, est réalisé par la Fondation Mohammed VI pour le Développement Durable. Il propose une offre de formation professionnalisante, répondant aux besoins du marché de l’emploi. Le centre met l’accent, en particulier, sur l’acquisition de compétences pratiques, l’alternance entre formation théorique et expérience de terrain, ainsi que sur l’insertion professionnelle des jeunes.

L’opérationnalisation de cette infrastructure permettra d’accueillir près de 1 000 stagiaires par an dans 21 filières de formation, réparties entre 12 filières dédiées aux métiers du BTP et 9 filières relevant des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration.

Lors de la visite au Complexe Mohammed VI de formation professionnelle, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a indiqué que cette Initiative Royale s’inscrit dans la Haute Sollicitude dont S.M. le Roi Mohammed VI entoure la jeunesse malienne et, plus largement, la jeunesse africaine.

Il a rappelé que cette action concrétise la Vision Royale en faveur d’une coopération Sud-Sud agissante, fondée sur la solidarité, le partage d’expertises, le renforcement des capacités locales et la promotion d’un développement humain durable au service des peuples africains.

La Haute Décision Royale de remettre ce complexe aux autorités maliennes a été hautement saluée par la partie malienne. La ministre de l’Entrepreneuriat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la République du Mali, Mme Oumou Sall Seck, a exprimé la profonde gratitude du Général d’Armée Assimi Goita, Président de la Transition, Chef de l’Etat de la République à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour ce geste de haute portée qui traduit les liens historiques de fraternité et de solidarité unissant le Royaume du Maroc et la République du Mali.

Elle a souligné que cette initiative répond à un besoin stratégique du Mali en matière de développement des compétences et de renforcement du capital humain dans des secteurs essentiels au développement économique et social du pays.