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Mondial 2026 : la RAM programme des vols spéciaux supplémentaires sur Boston et New York

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

Face au fort engouement suscité par le dispositif des vols spéciaux reliant Casablanca à Boston lancé, dimanche, pour permettre aux supporters marocains d’accompagner les Lions de l’Atlas lors des quarts de finale de la plus prestigieuse compétition footballistique au monde, Royal Air Maroc (RAM) renforce son programme par l’injection de vols spéciaux supplémentaires à destination de Boston et de New York.

« Ce dispositif vient compléter l’offre initialement programmée. Des vols spéciaux supplémentaires relieront directement Casablanca à Boston afin de répondre à la très forte demande enregistrée à l’approche de la rencontre qui aura lieu jeudi 09 juillet », indique la compagnie nationale dans un communiqué.

Pour permettre au plus grand nombre de vivre une nouvelle étape historique auprès de nos Lions de l’Atlas, la Compagnie Nationale injectera également des vols spéciaux directs reliant Casablanca à New York. Les départs seront assurés du 06 au 09 juillet tandis que les vols retour seront programmés entre le 10 et le 19 juillet. 

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Les billets seront proposés au tarif unique de 10.000 dirhams en classe économique, à date fixe, non modifiable et non remboursable. Ce tarif fixe concerne les vols spéciaux sur Boston et sur New York.

« Les billets seront mis en vente à partir de 13H00 ce lundi 06 juillet, dans les agences commerciales de Royal Air Maroc au Maroc ainsi que sur le portail dédié : https://golions.royalairmaroc.com », conclut le communiqué.

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