Le Renault Rafale fait son entrée sur les routes marocaines

Du nouveau dans le réseau de Renault au Maroc qui accueille le Rafale, un SUV coupé inédit qui vient renforcer l’offre de la marque au losange sur le segment D. Nous avons eu l’occasion de le prendre en main lors d’un aller-retour entre Casablanca et Rabat, à l’approche de son arrivée officielle sur le marché marocain, prévue dans le réseau à partir du 15 juillet prochain.

Après avoir engagé la reconquête du segment C avec les lancements de Megane E-Tech électrique, Arkana full hybrid E-Tech et Austral full hybrid E-Tech, Renault Maroc tisse sa toile sur le segment D avec le Rafale, sorte de vaisseau amiral de la marque. Un patronyme (le Rafale) qui fait référence au Caudron Renault Rafale, un monoplan biplace qui a établi plusieurs records de vitesse dans les années 30, une référence à la performance et à l’audace que la marque revendique pour ce nouveau modèle.

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«Avec l’arrivée de Nouveau Renault Rafale, Renault Maroc dispose aujourd’hui de l’une des gammes les plus complètes du marché, avec un large choix de motorisations diesel, essence, hybride et électrique, répondant à l’ensemble des besoins et des usages de ses clients», a déclaré Mehdi Yaroub, Directeur marketing Renault au Maroc.

Notre modèle d’essai impose des lignes musclées et sophistiquées du plus bel effet, un design affirmé qui ne passe pas inaperçu dans le flot de la circulation. Basé sur la fameuse plateforme CMF-CD de Renault, le Rafale combine le style racé d’un coupé avec la présence imposante d’un SUV, avec un capot horizontal, des épaules marquées et une calandre sculptée composée de losanges en relief. Et dans sa teinte «Bleu Sommet», l’engin séduit par son allure.

À bord, l’un des équipements qui retient le plus l’attention est le toit panoramique opacifiant «Solarbay», qui peut devenir opaque par simple geste ou commande vocale, une fonctionnalité optionnelle qui offre un réel confort sans sacrifier la luminosité de l’habitacle. Le cockpit OpenR, composé de deux grands écrans numériques, propose une expérience connectée de belle facture, grâce à Google intégré, avec accès direct à Google Maps, Google Assistant et Google Play. À l’arrière, l’habitabilité se révèle généreuse, porté par un empattement de 2,74 mètres. Ajoutez-y un volume de coffre de 627 litres qui confirme les aptitudes familiales du modèle.

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Sous le capot se cache une motorisation full hybrid associant un bloc thermique 1,2 litre trois-cylindres, épaulé par deux moteurs électriques. L’ensemble développe une puissance cumulée de 200 chevaux, offrant un équilibre entre performance et efficience. Cet attelage mécanique est associé à une boîte de vitesses automatique multimode, qui assure une gestion optimale de la puissance et de la souplesse de conduite. De quoi rouler jusqu’à 80 % du temps en mode électrique en milieu urbain, sans contrainte de recharge.

Sur le plan dynamique, le Rafale bénéficie du système 4Control Advanced à quatre roues directrices de Renault. Concrètement à basse vitesse, il réduit le rayon de braquage et facilite les manœuvres en ville. Et à haute vitesse, il améliore la stabilité et la sécurité dans les courbes. Lors de notre parcours entre Casablanca et Rabat, les suspensions ont montré une bonne capacité d’absorption des irrégularités de la chaussée, conjuguant confort et précision. Quatre modes de conduite dite «Multi-Sense» (Eco, Sport, Confort, Perso) permettent par ailleurs d’adapter la direction, la réactivité du moteur et l’agilité du châssis selon les préférences du conducteur.

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Si, sur le papier, Renault annonce une consommation moyenne de 4,7 l/100 km en cycle mixte, notre essai a révélé une moyenne d’environ 7 l/100 km. Un chiffre qui demeure compétitif pour un SUV de ce gabarit, compte tenu des conditions de roulage rencontrées (alternance d’autoroute et de circulation urbaine sollicitant davantage le moteur).

Le Renault Rafale est proposé au Maroc en deux finitions, à savoir Techno, à partir de 399 000 DH TTC, et une version plus huppée baptisée Esprit Alpine, à partir de 423 000 DH TTC. Disponible dans cinq teintes de carrosserie, il sera commercialisé dans l’ensemble du réseau de Renault au Maroc à partir du 15 juillet courant.