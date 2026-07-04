La nouvelle Opel Astra désormais disponible sur le marché marocain

Dévoilée en avant-première mondiale lors du Salon de l’automobile de Bruxelles en janvier dernier, la nouvelle Opel Astra fait désormais son entrée dans les showrooms d’Opel Maroc (Groupe Auto Hall). Elle arrive avec de solides arguments pour séduire les passionnés de la marque.

Esthétiquement, cette nouvelle Astra se distingue par une signature visuelle renouvelée. À l’avant, le bandeau lumineux Opel Vizor met en relief l’emblème de la marque, désormais illuminé pour la première fois sur ce modèle. Le style sportif de cette compacte est complété par de nouveaux designs de jantes en alliage de 16 et 17 pouces, des vitres teintées, ainsi qu’un toit bicolore contrastant avec ouverture panoramique disponible sur la version GS.

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À l’intérieur, le poste de conduite a été optimisé pour davantage de clarté et d’intuitivité, dixit le constructeur, avec de nouveaux graphismes d’affichage. Le système multimédia offre une connectivité sans fil des smartphones dès la version d’entrée de gamme, tandis que la version GS propose une dalle en verre intégrale «Multimédia Pure Panel Pro». Un écran numérique de 10 pouces derrière le volant est, quant à lui, disponible de série.

Le confort a également été renforcé grâce aux sièges Intelli-Seat, montés de série sur l’ensemble des versions et dotés d’un renfoncement central destiné à réduire la pression sur le coccyx. À partir de la finition GS, le siège conducteur bénéficie d’une homologation AGR (Aktion Gesunder Rücken eV), avec un réglage sur 10 positions, et d’un revêtement monomatériau entièrement recyclé et recyclable. Côté praticité, l’Astra dispose d’un coffre modulable offrant un volume de chargement pouvant atteindre 1 339 litres, sièges rabattus.

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Sur le marché automobile marocain, la nouvelle Opel Astra est commercialisée dans une motorisation Diesel 1,5 litre développant 130 chevaux, associée à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports. Côté équipements de sécurité, elle intègre de série le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage automatique d’urgence avec radar, l’avertisseur de changement de voie intempestif, la reconnaissance des panneaux de signalisation, ainsi qu’une alerte de vigilance conducteur reposant sur une caméra anti-somnolence intégrée.

Ajoutez-y une caméra de recul haute définition et des aides au stationnement, tandis qu’un sélecteur de modes de conduite «Eco», «Normal» et «Sport» permet d’adapter l’expérience de conduite aux différentes situations. Comptez 285 000 DH, tarif d’attaque, pour repartir au volant de cette compacte allemande.