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Le ministère de l’Équipement primé au 1er hackathon national de l’intégrité

by Challenge
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Le ministère de l’Équipement et de l’Eau a remporté le deuxième prix de distinction de la 1ère édition de « Nazahathon », un hackathon national dédié à la promotion de l’innovation au service de la transparence et de la lutte contre la corruption.

Cette distinction récompense un projet innovant présenté par le ministère portant sur le développement d’une plateforme intelligente de gestion des demandes d’ouverture et d’exploitation des carrières et intégrant les nouvelles technologies pour renforcer la transparence, améliorer la gouvernance et optimiser le contrôle de l’exploitation des ressources naturelles, indique le ministère dans un communiqué.

La solution proposée couvre l’ensemble du processus de gestion des carrières à travers trois espaces complémentaires grâce à l’intégration de technologies innovantes, notamment les drones, l’imagerie satellite, les systèmes d’information géographique (SIG) et l’intelligence artificielle, afin d’assurer un suivi automatisé des quantités de matériaux extraites, détecter les anomalies et renforcer l’efficacité des contrôles.

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« Cette distinction témoigne de l’engagement du ministère de l’Équipement et de l’Eau en faveur de la transformation numérique, de la modernisation des services publics et de la consolidation des principes de transparence, d’intégrité et de redevabilité dans la gestion des ressources publiques », souligne le communiqué.

Elle s’inscrit également dans la dynamique nationale de digitalisation de l’administration et d’accompagnement des grands projets structurants que connaît le Royaume, en mettant l’innovation au service d’une gouvernance performante, durable et orientée vers les citoyens.

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À travers cette reconnaissance, le ministère réaffirme sa volonté de poursuivre le développement de solutions numériques innovantes contribuant à l’amélioration des services publics, au renforcement de la confiance des usagers et à la promotion d’une gestion responsable et transparente des ressources naturelles.

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