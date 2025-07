L’Université d’Aix-Marseille attribue le titre de «Docteur Honoris Causa» à Mostafa Terrab

L’Université d’Aix-Marseille a décerné le 11 juillet courant, les insignes de «Docteur Honoris Causa» à Mostafa Terrab, Président-Directeur Général du Groupe OCP. La cérémonie s’est tenue au Palais du Pharo, à Marseille, en présence de responsables académiques, de représentants d’institutions partenaires et d’une délégation officielle du groupe.

Considérée parmi les distinctions les plus prestigieuses du monde universitaire, cette reconnaissance célèbre le parcours de M. Terrab et son engagement en faveur de l’éducation, de l’innovation et du développement durable en Afrique. Le président de l’université d’Aix-Marseille, Eric Berton, a salué son rôle central dans la promotion de la sécurité alimentaire, de la décarbonation industrielle et de la souveraineté scientifique sur le continent.

Né à Fès en 1955, formé à l’École nationale des ponts et chaussées et titulaire d’un doctorat en recherche opérationnelle du MIT, Mostafa Terrab a très tôt mêlé rigueur scientifique et stratégie industrielle. Après un passage chez Bechtel, il enseigne brièvement au MIT avant de rejoindre l’Institut polytechnique de Rensselaer dans l’État de New York. De retour au Maroc dans les années 1990, il exerce plusieurs fonctions clés : directeur général de l’ANRT, artisan de la libéralisation du secteur des télécoms, conseiller au Cabinet royal et expert à la Banque mondiale. En 2006, il prend les rênes de l’OCP, initiant une transformation profonde du groupe. D’un office minier tourné vers l’exportation, il bâtit un acteur industriel global, axé sur l’Afrique et la durabilité.

En 2013, il lance ce qui deviendra son projet le plus ambitieux : l’Université Mohammed VI Polytechnique. Aujourd’hui, l’UM6P attire des milliers d’étudiants africains et des chercheurs internationaux, et déploie ses campus connectés autour de pôles d’excellence en agriculture de précision, énergies renouvelables, biotechnologies, intelligence artificielle, data science, entre autres.