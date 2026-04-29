Valorisation des huiles usagées: le leader SEL SAFAA lance une nouvelle usine à Skhirate

Le leader marocain de la valorisation des huiles pétrolières usagées renforce son outil de production. En effet, la société SEL SAFAA fête ses 30 ans d’existence par le lancement des travaux de sa deuxième unité de traitement et de production dans la région Rabat-Salé-Kénitra.

Cette fois-ci, c’est à Skhirate, dans la province de Témara, que cette PME fondée et contrôlée par la famille Idrissi a décidé de construire une nouvelle usine, à quelques dizaines de kilomètres au sud de son unité historique à Bouknadel, au nord de la capitale administrative.

Doté d’une enveloppe d’investissement de près de 40 millions de dirhams, ce nouveau projet vise à hisser la capacité nominale de SEL SAFAA à plus de 10.000 tonnes/an (contre 6.000 tonnes/an actuellement) et à renforcer le dispositif logistique.

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Rappelons que SEL SAFAA est le spécialiste de la collecte, du transport et du raffinage des huiles pétrolières et des déchets Marpol, dont le procédé est le fruit de plusieurs années de recherche et développement, ayant abouti à la mise au point d’un procédé de distillation sous vide à couches minces qui s’inscrit clairement dans le traitement des déchets dangereux, le respect de l’environnement et la préservation des ressources naturelles. Un procédé de régénération des huiles pétrolières usagées qui fut, à son lancement en 1996, le premier du genre au Maroc.