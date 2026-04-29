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Groupe Tanger Med: le chiffre d’affaires augmente de 16% en 2025
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Groupe Tanger Med: le chiffre d’affaires augmente de 16% en 2025

by Challenge
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Fort d’un modèle intégré dans quatre métiers complémentaires (ports, logistique, industrie et services), le Groupe Tanger Med a clôturé l’exercice 2025 avec un chiffre d’affaires consolidé brut de 13 milliards de dirhams, en hausse de 16 % par rapport à 2024.

Sur le volet portuaire, le Groupe gère le complexe portuaire Tanger Med, premier port en Méditerranée et en Afrique et 17ème mondial dans le dernier classement des ports à conteneurs selon Alphaliner. En 2025, le complexe portuaire a franchi un nouveau palier historique en dépassant le seuil des 11 millions de conteneurs EVP manutentionnés, consolidant ainsi son rang parmi les grandes plateformes portuaires mondiales.

À travers sa participation dans “Marsa Maroc”, le Groupe exploite également 35 terminaux spécialisés dans le traitement des conteneurs et des vracs, répartis au sein de 21 ports. En 2025, Marsa Maroc a traité 67 millions de tonnes de marchandises, en progression de 6 % par rapport à 2024, confirmant la dynamique de croissance de ses activités portuaires.

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Au total, le volume global manutentionné par le Groupe en 2025, incluant les performances de TMPA (gestionnaire du complexe portuaire Tanger Med) et de Marsa Maroc a atteint 209 millions de tonnes de marchandises et 12,42 millions de conteneurs EVP.

Sur le volet industriel, le Groupe est aménageur et développeur de 3000 hectares de zones d’activités économiques accueillant plus de 1 500 entreprises opérant dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, du textile, de l’agroalimentaire et de la logistique. En 2025, ces zones ont généré unvolume d’affaires global de 188 milliards de dirhams et totalisé la création de 145 000 emplois.

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