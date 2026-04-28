A la surprise générale, les Émirats claquent la porte de l’OPEP

Les Émirats arabes unis ont annoncé, mardi 28 avril, qu’ils quittent l’OPEP et l’OPEP+, infligeant un coup dur au cartel des pays exportateurs de pétrole, à un moment où la guerre au Moyen-Orient a provoqué un choc énergétique historique et déstabilisé l’économie mondiale.

La perte des Émirats, membre de longue date de l’OPEP, pourrait affaiblir le groupe, qui s’est généralement efforcé de présenter un front uni, malgré des désaccords internes sur toute une série de questions allant de la géopolitique aux quotas de production.

Le ministre émirati de l’Énergie Suhail Mohamed al-Mazrouei a déclaré à Reuters que cette décision avait été prise après un examen attentif des stratégies énergétiques propres à son pays. «Il s’agit d’une décision politique, prise après un examen attentif des politiques actuelles et futures liées au niveau de production», a déclaré le ministre.

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Les pays producteurs du Golfe membres de l’OPEP ont déjà des difficultés à acheminer leurs exportations via le détroit d’Ormuz , un point de passage stratégique entre l’Iran et Oman par lequel transite normalement un cinquième du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié mondiaux, en raison des menaces et des attaques iraniennes contre les navires.

D’après Reuters, le retrait des Émirats arabes unis représente une victoire pour le président américain Donald Trump, qui a accusé l’organisation d’«arnaquer le reste du monde» en faisant grimper les prix du pétrole.

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M. Trump a également lié le soutien militaire américain au Golfe aux prix du pétrole, affirmant que si les États-Unis défendent les membres de l’OPEP, ils «exploitent cette situation en imposant des prix du pétrole élevés».