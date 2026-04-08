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Négociations US-Iran: le Maroc appelle à tenir compte des intérêts des pays du Golfe

by Challenge
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Siège du ministère des Affaires étrangères. Crédit: DR.

Le Maroc salue l’annonce du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l’Iran, de même qu’il soutient les négociations à venir avec la facilitation pakistanaise, indique le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le Royaume espère que ces négociations aboutiront à une paix durable, qui renforce la stabilité dans la région et tienne compte des intérêts supérieurs des pays arabes frères du Golfe, indique la même source dans un communiqué.

Aussi, le Maroc souligne l’importance de garantir la navigation dans le détroit d’Ormuz, conformément au droit maritime international, précise le ministère.

Lire aussi | Trump annonce une suspension des frappes contre l’Iran qui accepte de rouvrir Ormuz

Le président américain Donald Trump a annoncé, mardi tard dans la soirée, avoir accepté de suspendre, pour une durée de deux semaines, les frappes militaires contre l’Iran, «sous réserve de l’accord de la République islamique pour l’ouverture complète, immédiate et sécurisée du détroit d’Ormuz».

Aussitôt, les autorités iraniennes se sont engagées à respecter le cessez-le-feu et à rouvrir le détroit par lequel traverse près du cinquième du pétrole dans le monde.

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