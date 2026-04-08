Maroc: Ericsson et Orange s’allient pour le déploiement de la 5G industrielle

Ericsson (NASDAQ : ERIC) et Orange Maroc ont scellé, à l’occasion du GITEX Africa à Marrakech, un partenariat stratégique pour co-développer et promouvoir des solutions de connectivité 5G industrielle à destination du marché entreprise dans le Royaume.

Ce partenariat répond à l’accélération de la digitalisation des industries marocaines et à l’émergence de nouveaux besoins en connectivité pour l’automatisation, l’IoT et la digitalisation des opérations, en ligne avec les ambitions de la Morocco Digital Strategy 2030, indique Ericsson dans un communiqqué.

Alors que les entreprises marocaines ont de plus en plus besoin de connectivités avancées, sécurisées et fiables pour conduire leurs stratégies de transformation digitale, la collaboration entre Orange Maroc et Ericsson vise à définir et structurer un catalogue de solutions adressant des cas d’usage industriels clés, notamment dans la logistique intelligente, les services publics, l’énergie et les territoires intelligents.

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Elle a également pour objectif de supporter une connectivité résiliente et sécurisée pour des environnements critiques relevant notamment des utilities, de l’énergie, de la logistique intelligente, des territoires intelligents et d’autres secteurs stratégiques. Ce partenariat renforcera la position d’Orange Maroc en tant qu’opérateur ICT intégré, capable de proposer des solutions complètes combinant connectivité, cloud, edge computing et sécurité.

Dans le cadre de cet accord, Ericsson fournira une plateforme complète dédiée à la 5G industrielle, incluant ses technologies avancées Radio et 5G Core. Cette plateforme sera déployée au sein du 5G Lab d’Orange Maroc, créant un environnement puissant de démonstration et d’expérimentation.

Le Lab constituera un levier structurant pour développer un catalogue riche de cas d’usage B2B, permettant aux entreprises marocaines de tester et valider des solutions et de découvrir concrètement les bénéfices de la 5G en termes d’amélioration de la productivité et d’optimisation des coûts opérationnels.

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Notre plateforme 5G dédiée permettra aux entreprises de bâtir des opérations plus intelligentes et plus efficaces, grâce à une connectivité sécurisée et haut débit, indispensable pour automatiser les processus, améliorer la productivité et, au final, réduire les coûts. »

Cette initiative constituera également un puissant catalyseur pour l’ensemble de l’écosystème économique marocain, renforçant le rôle d’Orange Maroc en tant qu’acteur majeur de l’innovation. Elle ouvrira la voie à de nouveaux partenariats stratégiques avec des acteurs industriels et institutionnels, contribuant ainsi à accélérer la trajectoire de digitalisation du pays.