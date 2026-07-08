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INGCO, spécialiste de l’outillage professionnel, inaugure son premier flagship store au Maroc

by Challenge
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INGCO et son distributeur officiel au Maroc, OUTIPRO, viennent d’inaugurer, à Casablanca, le premier flagship store au Maroc de la marque spécialisée dans l’outillage professionnel, marquantune étape majeure de son implantation sur le marché local.

Présente dans de nombreux pays à travers le monde, INGCO s’est imposée comme une référence internationale dans ce domaine grâce à son engagement en faveur de la qualité, de l’innovation et de l’accessibilité. Sa vision repose sur la volonté de démocratiser l’accès à des outils performants et fiables, répondant aux exigences des professionnels comme des particuliers.

Pensé comme un véritable espace d’expérience, ce flagship store a été conçu pour permettre une immersion complète dans l’univers INGCO. Les visiteurs peuvent y découvrir l’ensemble des gammes, tester les produits en conditions réelles, bénéficier de démonstrations techniques et profiter de conseils personnalisés assurés par des équipes expertes. L’objectif est d’accompagner chaque utilisateur dans le choix des solutions les plus adaptées à ses besoins, qu’il s’agisse de chantiers professionnels ou d’usages plus polyvalents.

Avec une superficie de 653 m², ce premier flagship store INGCO au Maroc s’impose comme un espace structuré et fonctionnel, réunissant plus de 2 000 références accessibles immédiatement. Il intègre également une zone de démonstration dédiée, un espace de conseil technique et un stock sur place garantissant la disponibilité des principales gammes de la marque.

Les deux partenaires ambitionnent de développer un réseau national de showrooms et de points de vente. «Notre ambition est de rapprocher davantage la marque des professionnels et des particuliers marocains en leur proposant des solutions d’outillage innovantes, performantes et accessibles», explique Zineb Ajana, Directrice Générale OUTIPRO & INGCO Maroc.

« Présente dans 26 villes du Royaume à travers un réseau de plus de 200 points de vente et plus de 1.900 mètres linéaires de présentoirs, INGCO s’impose aujourd’hui comme l’une des marques d’outillage les plus accessibles aux professionnels et aux particuliers marocains », a-t-elle ajouté.

OUTIPRO est une entreprise marocaine spécialisée dans l’importation et la distribution d’outillage professionnel, d’équipements techniques et de solutions destinées aux secteurs du bâtiment, de l’industrie et des travaux publics. Fondée en 1989, l’entreprise s’est construite autour d’une exigence constante de qualité, de fiabilité et de performance.

De son côté, INGCO est présente dans plus de 180 pays et met à disposition plus de 10 000 références couvrant l’ensemble des besoins des professionnels et des particuliers exigeants. Son développement mondial s’appuie sur la confiance de millions d’utilisateurs et sur une présence forte sur les principaux marchés : Europe, Asie, Afrique, Moyen-Orient et Amérique latine.

La force d’INGCO repose sur une exigence constante de qualité, de fiabilité et d’amélioration continue. Grâce à des investissements soutenus en recherche et développement, la marque garantit des produits conformes aux standards internationaux les plus stricts en matière de sécurité, de durabilité et de performance. Chaque outil est conçu pour offrir une expérience optimale, même dans les conditions les plus exigeantes.

À l’occasion de cette inauguration, INGCO a signé un partenariat avec SOS Villages d’Enfants Maroc, qui vise à soutenir l’association à travers plusieurs actions concrètes. Dans le cadre de ce partenariat, INGCO contribuera à l’équipement des différents villages SOS en mettant à disposition l’outillage et les équipements nécessaires à l’entretien, à l’aménagement et à l’amélioration de leurs infrastructures, au service du bien-être des enfants et des familles accueillis.

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